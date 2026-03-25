中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuyên Quang công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thứ Tư, 20:34, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/3, tại xã Vị Xuyên, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định 3 cán bộ.

Theo đó, bà Lê Thị Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Xuyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2025–2030; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Linh Hồ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Linh Hồ, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lê Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Lâm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Lâm, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Việt Lâm; được điều động đến công tác tại UBND xã Vị Xuyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Quang Minh tặng hoa và trao quyết định cho các cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lần này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cán bộ trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nêu cao vai trò người đứng đầu; nhanh chóng bàn giao công việc tại đơn vị cũ, khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cấp ủy xây dựng khối đoàn kết, thống nhất.

Ông Trần Quang Minh đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương sắp xếp, bố trí cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Chuẩn bị tốt nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, chu đáo công tác nhân sự

Chuẩn bị tốt nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, chu đáo công tác nhân sự

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chuẩn bị tốt nhất Kỳ họp thứ nhất, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động Quốc hội nhiệm kỳ mới; chu đáo nội dung về công tác nhân sự; hoàn thiện, tiếp thu ý kiến và gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

Thành Tuyên/VOV - Đông Bắc
Tag: Tuyên Quang cán bộ nhân sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội