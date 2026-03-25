Tuyên Quang công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, bà Lê Thị Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Xuyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2025–2030; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Linh Hồ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Linh Hồ, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lê Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Lâm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Lâm, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Việt Lâm; được điều động đến công tác tại UBND xã Vị Xuyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Quang Minh tặng hoa và trao quyết định cho các cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lần này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cán bộ trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nêu cao vai trò người đứng đầu; nhanh chóng bàn giao công việc tại đơn vị cũ, khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cấp ủy xây dựng khối đoàn kết, thống nhất.

Ông Trần Quang Minh đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương sắp xếp, bố trí cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.