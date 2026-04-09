Hội nghị bàn giao các nhiệm vụ của Chủ tịch nước tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Năm, 15:44, 09/04/2026
VOV.VN - Chiều ngày 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể hội nghị bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Tại hội nghị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Chủ tịch nước tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước đó, tại phiên họp ngày 7/4 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Chủ tịch nước tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ xúc động trở về Phủ Chủ tịch-tòa nhà lịch sử, thiêng liêng, nơi Bác Hồ kính yêu đã từng sống và làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, bản thân nhận thức sâu sắc hơn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; ý thức rõ yêu cầu phải tiếp nối xứng đáng con đường cách mạng vinh quang mà Đảng, Bác Hồ đã chọn và những thành tựu to lớn mà các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo đã hy sinh, cống hiến, dày công vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, kịp thời của Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, phục vụ, bảo đảm quá trình bàn giao diễn ra nghiêm túc, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chuyên nghiệp và kỷ cương hành chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị bàn giao công tác Chủ tịch nước.  

Nêu rõ, Đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nguồn lực lớn nhất của đất nước là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Nhà nước phải kiến tạo cơ chế, chính sách và động lực để mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ thể kinh tế có thể chủ động cống hiến và tạo ra giá trị. Cần phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia, để đất nước luôn vững vàng trước mọi biến động. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Nhân buổi lễ hôm nay, tôi nhấn mạnh thêm là: Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đề cao tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong công việc; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc; phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ trong sáng, có năng lực chuyên môn tốt, có tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy”. 

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị bàn giao công tác Chủ tịch nước.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thời gian tới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát huy truyền thống, kế thừa thành quả, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự và uy tín của đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với tư thế chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm. 

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước; đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

"Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, tôi mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất cao, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ ý chí và tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc", nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự tin tưởng.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Văn phòng Chủ tịch nước hội nghị bàn giao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

