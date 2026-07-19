Gìn giữ Hòa bình – mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng

VOV.VN - Nghị quyết 06/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
VOV.VN - Nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei đã trao Huy chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan cá nhân đang làm nhiệm vụ tại phái bộ.
VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trong điều kiện địa bàn Bentiu tiềm ẩn nhiều bất ổn, Đảng ủy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế.
VOV.VN - Liên hợp quốc vừa chính thức công nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Cục GGHB Việt Nam tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khóa huấn luyện trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn.