Gìn giữ Hòa bình – mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng

184 chiến sĩ "mũ nồi xanh" nhận huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

VOV.VN - Nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei đã trao Huy chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan cá nhân đang làm nhiệm vụ tại phái bộ.