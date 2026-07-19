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Gìn giữ Hòa bình – mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng
Chủ Nhật, 07:00, 19/07/2026

Gìn giữ Hòa bình – mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng

VOV.VN - Nghị quyết 06/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

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PV/VOV1
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