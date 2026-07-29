Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân

Kết nối bạn bè quốc tế, tạo giá trị thực chất

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Thành phố được duy trì nền nếp, ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu. Mạng lưới đối ngoại nhân dân được củng cố với 31 hội hữu nghị thành viên và 4 câu lạc bộ trực thuộc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều sự kiện chính trị - đối ngoại, giao lưu văn hóa, gặp gỡ hữu nghị; đón tiếp chu đáo các đoàn khách quốc tế, góp phần vun đắp lòng tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP.HCM năng động, thân thiện, nghĩa tình.

Công tác vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực. Sau hợp nhất, TP.HCM trở thành một trong những địa bàn có quy mô hoạt động phi chính phủ nước ngoài lớn nhất cả nước. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng nguồn viện trợ đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, đóng góp thiết thực cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và phát triển cộng đồng; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, đồng hành lâu dài của các đối tác quốc tế với Thành phố.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội hóa, vận động tài trợ và hợp tác quốc tế được triển khai trách nhiệm, nghĩa tình. Nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đặc biệt là chương trình vận động xây dựng hệ thống điện mặt trời cho các trường tiểu học của Cuba đã thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết quốc tế của TP.HCM.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lộc Hà, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: một số hoạt động hữu nghị chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa gắn chặt với mục tiêu phát triển chiến lược; không gian hoạt động sau hợp nhất chưa được khai thác đồng đều; việc vận động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu chưa tương xứng tiềm năng. Cơ chế phối hợp có lúc chưa nhịp nhàng; chuyển đổi số, truyền thông đa ngôn ngữ và xây dựng lực lượng kế cận còn hạn chế.

Chuyển từ giao lưu sang hợp tác

Nhấn mạnh nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Lộc Hà yêu cầu HUFO cần khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, dự báo; chủ động phối hợp với các cơ quan đối ngoại; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển của TP.HCM.

Các hoạt động hữu nghị cần chuyển từ giao lưu sang kết nối hợp tác, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, môi trường và quản trị đô thị; phát huy hiệu quả mạng lưới đối tác, vai trò của các hội hữu nghị, câu lạc bộ, doanh nhân, trí thức, kiều bào và cộng đồng người nước ngoài.

Đồng thời, cần chuyển từ tư duy vận động, tiếp nhận viện trợ sang đồng hành, hợp tác và đồng kiến tạo; chủ động khảo sát nhu cầu, xây dựng danh mục dự án chất lượng, ưu tiên các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cộng đồng. Công tác thông tin đối ngoại cần được hiện đại hóa theo hướng đa nền tảng, đa ngôn ngữ; đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ quản lý, kết nối đối tác và thu hút sự tham gia của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, HUFO cần chuyển mạnh từ tư duy tổ chức sự kiện sang tư duy kiến tạo các mạng lưới hợp tác bền vững, tạo giá trị thực chất. Với lợi thế là địa bàn tập trung đông các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng người nước ngoài, TP.HCM cần chủ động kết nối các chủ thể này thành mạng lưới hợp tác lâu dài, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển của Thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng nhấn mạnh việc đổi mới nội dung đối ngoại nhân dân theo hướng đồng hành với chiến lược phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh, kinh tế biển và logistics. Đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác thực chất với 87 địa phương quốc tế kết nghĩa, tạo hiệu quả thiết thực cho các chương trình hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Giai đoạn 2020 - 2025, HUFO và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, hội thảo, sự kiện hữu nghị tiêu biểu; đồng thời vận động hơn 22,3 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: thành lập ít nhất 2 tổ chức thành viên mới; tổ chức khoảng 300 hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt khoảng 3.300 tỷ đồng (tương đương 125 triệu USD); phối hợp trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 64 ủy viên. Bà Hà Thanh tái đắc cử Chủ tịch HUFO nhiệm kỳ 2026 - 2031; các phó chủ tịch gồm; ông Hồ Xuân Lâm, bà Lê Thị Diệu Linh và bà Nguyễn Thị Thùy Linh