Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Cam kết mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cùng dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng với xu hướng "quý sau tốt hơn quý trước", tạo đà vững chắc cho cả năm 2026. Thủ tướng đề nghị phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

"Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được đã đúng tiềm năng, phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có, chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa? Phải chăng là trên cơ sở những tiềm năng, nguồn lực hiện có, có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa? Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số?", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: Tốc độ tăng trưởng GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng đầu năm ước đạt 8,18% - mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP.HCM ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tích cực hơn rõ rệt so với thời điểm tháng 5.

6 tháng có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tiêu dùng quý II tăng 13,9%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 14,9%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 34 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ USD; nhập khẩu đạt 283 tỷ USD, chủ yếu phục vụ nguyên liệu sản xuất công nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ: "Kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. Chỉ số CPI tháng sáu giảm 0,39% so với tháng trước. Nguồn cung xăng dầu được đảm bảo, duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với khu vực. Thu ngân sách sáu tháng ước gần 1,57 triệu tỷ đồng, đạt 62% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, tính chung 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% so với kế hoạch".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết đã chuẩn bị các điều kiện mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, phát triển con người toàn diện. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay tăng 10%. Tại các thành phố lớn, nhiều trường lớp quá tải, gia tăng áp lực thi cử, dạy thêm học thêm và chọn trường. Có sự thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Cả nước thiếu hơn 35.000 phòng học. Đối với 100 trường nội trú biên giới, 31 trường hiện nay có nguy cơ chậm tiến độ, 4 trường đang chậm tiến độ.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị: "Để bảo đảm điều kiện vào năm học mới đề nghị các địa phương tập trung tuyển dụng hết chỉ tiêu, bố trí kinh phí hợp đồng và điều động giáo viên linh hoạt. Nghiên cứu nâng tầng công trình hiện có, cải tạo trụ sở dư thừa thành cơ sở giáo dục, mua sắm đủ thiết bị tối thiểu. Tập trung hoàn thành các trường nội trú biên giới và chuẩn bị phương án tuyển sinh, vận hành hiệu quả. Kiểm tra an toàn, vệ sinh trường học, lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp cung cấp bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm. Cắt giảm các hoạt động hình thức, thiếu thiết thực trong nhà trường để đội ngũ nhà giáo tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn".

Tại hội nghị, lãnh đạo TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng: "Luật Thủ đô năm 2026 là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai là các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội như các tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị... đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và 6 tháng còn lại sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng tạo điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba là các dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục Quốc lộ 1A, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu... sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026".

Còn Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp cơ bản: "Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11 và 11,8% cho nên thành phố huy động mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào GRDP và quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, cộng với giải ngân của các dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được tăng trưởng là 10% theo lời hứa với Trung ương. Thành phố khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới".

Các ý kiến tại Hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh.

Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất: "Chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ, kịp thời và với chi phí hợp lý.

Chính vì thế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn để đảm bảo nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực mà Nhà nước ưu tiên. Dứt khoát không được để nền kinh tế thiếu vốn, không để các doanh nghiệp thiếu vốn. Trong bối cảnh mà thị trường vốn đang từng bước phấn đấu phát triển thì rõ ràng trước mắt nguồn vốn tín dụng vẫn phải giữ vai trò chủ đạo góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu mạnh mẽ để từ nay đến năm 2030, đáp ứng được cơ bản nguồn vốn về trung và dài hạn cho nền kinh tế".