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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hiệu quả thực hiện phải đo được bằng sản phẩm cụ thể
Thứ Sáu, 11:44, 03/07/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hiệu quả thực hiện phải đo được bằng sản phẩm cụ thể

VOV.VN - Tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm, đây chính là thời điểm xác lập một yêu cầu mới trong thực hiện: phải thực chất, hiệu quả hơn, đo được bằng sản phẩm cụ thể, dữ liệu kiểm chứng và giá trị thực tế.

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Văn Hiếu/VOV
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