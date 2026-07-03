Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hiệu quả thực hiện phải đo được bằng sản phẩm cụ thể

VOV.VN - Tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm, đây chính là thời điểm xác lập một yêu cầu mới trong thực hiện: phải thực chất, hiệu quả hơn, đo được bằng sản phẩm cụ thể, dữ liệu kiểm chứng và giá trị thực tế.
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus (ngày 3/7), lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi điện mừng.
VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), diễn ra sáng nay tại TP.HCM.
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.