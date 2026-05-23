Hội nghị Trung ương 8 - Dấu mốc lịch sử soi đường cho cách mạng Việt Nam

Cách đây 85 năm, tại Khuổi Nặm, Pác Bó, Hà Quảng, (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã đưa ra những quyết sách mang ý nghĩa bước ngoặt đối với cách mạng Việt Nam. Không chỉ hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược của cách mạng, Hội nghị còn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạo nền tảng vững chắc, ý nghĩa quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đến hôm nay, những quyết sách lịch sử ấy vẫn tiếp tục soi sáng con đường xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Lán Khuổi Nặm, xóm Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng (10/5-19/5/1941). (Ảnh tư liệu)

Tháng 5/1941, trước yêu cầu cấp bách của tình hình cách mạng, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị Trung ương 8 tại Cao Bằng. Trong bối cảnh phải đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, Hội nghị xác định rõ quyền lợi dân tộc phải được đặt lên trên hết. Tinh thần ấy được thể hiện sâu sắc qua nhận định của Hội nghị: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, giai đoạn 1939 - 1941 chính là quá trình chuyển hóa mang tính quyết định của cách mạng Việt Nam khi chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; từ yêu cầu dân sinh, dân chủ sang nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Đây cũng là giai đoạn Đảng từng bước chuẩn bị cho một cuộc cách mạng toàn dân trên phạm vi cả nước. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sâu sắc cho chân lý chỉ có đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và biết nắm bắt đúng thời cơ lịch sử thì cách mạng mới có thể đi tới thắng lợi hoàn toàn.

PGS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: “Hội nghị Trung ương 8 quyết định chiến lược của Đảng ta trong việc chuyển hướng cách mạng, từ đấu tranh chính trị, chuyển hẳn sang vừa đấu tranh chính trị vừa đấu tranh vũ trang, coi đấu tranh vũ trang là bản chất quan trọng. Hội nghị này thông qua rất nhiều nội dung quan trọng, có những điểm định hình được con đường cách mạng của Việt Nam giai đoạn sau. Chúng ta từ khởi nghĩa từng phần, rồi tiến lên để tổng khởi nghĩa, bàn luận, xác định rất nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, công tác xây dựng Đảng… Có thể nói đây là một Hội nghị rất quan trọng. Nhớ lại những điều này chúng ta càng thấy rằng những giá trị của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thiết lập cách đây 85 năm bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu chúng ta dựa vào những giá trị đó để vận hành đất nước về sau, trên cơ sở đó để phát triển thì chúng ta có thể sẽ có hướng đi rất tốt trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng hoàn thành công tác tu bổ, chỉnh trang di tích Nền nhà đồng chí La Thanh tại xóm Pác Bó (nơi đón tiếp các đại biểu Bắc - Trung - Nam đến dự Hội nghị Trung ương 8 (5/1941)

Không chỉ mang giá trị lịch sử, Hội nghị Trung ương 8 còn để lại bài học lớn về tư duy chiến lược và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng. Đó là bài học về sự độc lập, tự chủ; về khả năng nhìn nhận thời cuộc, đánh giá đúng cục diện quốc tế để đưa ra quyết sách phù hợp với vận mệnh dân tộc.

Theo PGS.TS Trịnh Hồng Hạnh, Giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những giá trị ấy đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế: “Những chỉ đạo của Đảng, cũng như của lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Hội nghị Trung ương 8 về vấn đề đấu tranh giành độc lập dân tộc trong thời điểm đó, cũng như đối với quá trình phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam sau đó và đặc biệt là khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong những bối cảnh hết sức khó khăn, thách thức… đã để lại những ý nghĩa trọng đại với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. Đó là bài học liên quan đến sự độc lập, tự chủ, sự nhạy bén chính trị, sự kiên quyết, quyết đoán và tầm nhìn chiến lược đánh giá từ tình hình quốc tế, sự chuyển biến của cục diện thế giới để từ đó nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong bối cảnh thế giới, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Có thể nói đó là những giá trị mãi mãi còn nguyên cho đến hiện nay, sau này trong quá trình xây dựng và phát triển quốc gia dân tộc Việt Nam”.

Với tỉnh Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương 8 lịch sử, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm chính trị đặc biệt đối với vùng đất cách mạng. Những giá trị từ Hội nghị đang tiếp tục được địa phương vận dụng vào thực tiễn phát triển, từ xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế, du lịch, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cho rằng cần biến vùng đất “địa đầu cách mạng” thành “địa bàn mở đường phát triển”. Đồng thời, tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế chiến lược về địa chính trị, địa kinh tế và bản sắc văn hóa; từng bước chuyển hóa tiềm năng lịch sử, văn hóa, sinh thái và cửa khẩu thành nguồn lực phát triển mới, đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

“Đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương 8 lịch sử, đó là niềm vinh dự, tự hào đặc biệt lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị, lịch sử hết sức thiêng liêng. Những bài học ấy không chỉ thuộc về lịch sử, mà tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong thời đại ngày nay. Đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng”, ông Phan Thăng An nói.

Khởi nguồn từ Pác Bó, những quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đường cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 85 năm Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I là dịp để nhìn lại chặng đường cách mạng đầy gian khó nhưng rất đỗi vẻ vang của dân tộc. Khởi nguồn từ Pác Bó, những quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đường cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đến hôm nay, tinh thần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ động nắm bắt thời cơ vẫn tiếp tục là nguồn sáng soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.