中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị Trung ương 8 năm 1941 còn nguyên giá trị thời đại

Thứ Hai, 23:03, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/5, Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước”.

Cách đây 85 năm, tại Khuối Nặm, làng Pác Bó, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng (nay thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), từ ngày 10-19/5/1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã họp bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của cách mạng Việt Nam. Những quyết sách của Hội nghị Trung ương 8 đưa đến sự hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng trên cơ sở kế thừa, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin và qua khảo nghiệm thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, không chỉ đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam mà còn có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

hoi nghi trung uong 8 nam 1941 con nguyen gia tri thoi dai hinh anh 1
Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là dịp để nhìn lại một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; là dịp để tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng. Đồng thời tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Từ một căn cứ địa cách mạng, Cao Bằng đang quyết tâm vươn lên trở thành địa bàn phát triển năng động nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc; là trung tâm kết nối giao thương, logistics, du lịch xanh và hợp tác quốc tế. Cao Bằng xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa; phát triển phải gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng kinh tế phải gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

“Từ mảnh đất Pác Bó lịch sử, ngọn lửa cách mạng đã được nhen lên và lan tỏa ra cả nước. Từ nơi địa đầu biên cương tổ quốc, những quyết sách chiến lược đã định hình con đường đi tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ gian khó, cách mạng đã tìm thấy sức mạnh lớn nhất của mình đó là lòng dân. 85 đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn của Hội nghị Trung ương 8 vẫn còn nguyên giá trị thời đại sâu sắc. Đó là bài học về độc lập tự chủ, bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc, bài học về khơi dậy ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ chiến lược và trên hết là bài học về vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với vận mệnh dân tộc", ông Phan Thăng An nói.

hoi nghi trung uong 8 nam 1941 con nguyen gia tri thoi dai hinh anh 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là dịp để nhìn lại một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Hội thảo đã nhận được tổng số 46 tham luận, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, là Phân tích, đánh giá bối cảnh lịch sử, yêu cầu khách quan của việc tổ chức Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941); Làm rõ những quyết sách lịch sử mang tầm chiến lược của Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941 và vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Trung ương 8 trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (5/1941) để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về sự nhạy bén chính trị, kịp thời chuyển hướng chiến lược; bài học về xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bài học về đánh giá thời cuộc, dự báo thời cơ, chớp thời cơ; bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại... Những bài học kinh nghiệm đó có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

hoi nghi trung uong 8 nam 1941 con nguyen gia tri thoi dai hinh anh 3
 PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (5/1941) để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu

“Với niềm tự hào về truyền thống gần 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với trách nhiệm tiếp tục bồi đắp những thành tựu, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I; đồng thời với sứ mệnh, trọng trách cao cả mà toàn dân giao phó, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng, viết tiếp những trang sử vẻ vang, từng bước hiện thực khát vọng xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", PGS.TS Lê Hải Bình cho biết.

tbtctn_tolam_1.jpg

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV

VOV.VN - Báo Điện tử TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: Hội nghị Trung ương cao bằng học viện chính trị quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước. VOV tường thuật trực tiếp hội nghị.

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước. VOV tường thuật trực tiếp hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

5 nội dung công việc Tổng Bí thư khái quát trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV
5 nội dung công việc Tổng Bí thư khái quát trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

VOV.VN - 5 nhóm vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là những trụ cột chiến lược định hình tương lai phát triển đất nước. Triển khai hiệu quả 5 trụ cột này chính là tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

5 nội dung công việc Tổng Bí thư khái quát trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

5 nội dung công việc Tổng Bí thư khái quát trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

VOV.VN - 5 nhóm vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là những trụ cột chiến lược định hình tương lai phát triển đất nước. Triển khai hiệu quả 5 trụ cột này chính là tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội