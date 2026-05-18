Hội nghị Trung ương 8 năm 1941 còn nguyên giá trị thời đại

Cách đây 85 năm, tại Khuối Nặm, làng Pác Bó, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng (nay thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), từ ngày 10-19/5/1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã họp bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của cách mạng Việt Nam. Những quyết sách của Hội nghị Trung ương 8 đưa đến sự hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng trên cơ sở kế thừa, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin và qua khảo nghiệm thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, không chỉ đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam mà còn có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là dịp để nhìn lại một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; là dịp để tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng. Đồng thời tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Từ một căn cứ địa cách mạng, Cao Bằng đang quyết tâm vươn lên trở thành địa bàn phát triển năng động nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc; là trung tâm kết nối giao thương, logistics, du lịch xanh và hợp tác quốc tế. Cao Bằng xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa; phát triển phải gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng kinh tế phải gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

“Từ mảnh đất Pác Bó lịch sử, ngọn lửa cách mạng đã được nhen lên và lan tỏa ra cả nước. Từ nơi địa đầu biên cương tổ quốc, những quyết sách chiến lược đã định hình con đường đi tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ gian khó, cách mạng đã tìm thấy sức mạnh lớn nhất của mình đó là lòng dân. 85 đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn của Hội nghị Trung ương 8 vẫn còn nguyên giá trị thời đại sâu sắc. Đó là bài học về độc lập tự chủ, bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc, bài học về khơi dậy ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ chiến lược và trên hết là bài học về vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với vận mệnh dân tộc", ông Phan Thăng An nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là dịp để nhìn lại một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Hội thảo đã nhận được tổng số 46 tham luận, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, là Phân tích, đánh giá bối cảnh lịch sử, yêu cầu khách quan của việc tổ chức Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941); Làm rõ những quyết sách lịch sử mang tầm chiến lược của Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941 và vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Trung ương 8 trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (5/1941) để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về sự nhạy bén chính trị, kịp thời chuyển hướng chiến lược; bài học về xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bài học về đánh giá thời cuộc, dự báo thời cơ, chớp thời cơ; bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại... Những bài học kinh nghiệm đó có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (5/1941) để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu

“Với niềm tự hào về truyền thống gần 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với trách nhiệm tiếp tục bồi đắp những thành tựu, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I; đồng thời với sứ mệnh, trọng trách cao cả mà toàn dân giao phó, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng, viết tiếp những trang sử vẻ vang, từng bước hiện thực khát vọng xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", PGS.TS Lê Hải Bình cho biết.