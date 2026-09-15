Hội thảo “10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng”

Hội thảo gồm 3 phiên chuyên đề: “10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ: Nền tảng, thành tựu và tầm vóc chiến lược”; “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trên các trụ cột chủ yếu: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”; “Tương lai quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Những động lực mới và lĩnh vực hợp tác đột phá”.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển, lần lượt được nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2007, Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Qua từng giai đoạn, hợp tác hai nước ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời từng bước thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, khoa học biển và năng lượng sạch, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

PGS.TS Lê Hải Bình phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh Đức Mạnh

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016 - 2026), đồng thời mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hai nước với việc nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Theo PGS.TS Lê Hải Bình có thể khái quát 3 chuyển biến trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: từ hữu nghị và tin cậy chính trị sang gắn kết lợi ích ngày càng sâu rộng; từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang các cơ chế hợp tác ngày càng được thể chế hóa; từ khuôn khổ hợp tác song phương sang đóng góp ngày càng rõ nét hơn đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trong giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Lê Hải Bình cho rằng, cùng với việc tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hai bên cần chuyển hóa tiềm năng và lợi thế của mỗi nước thành các kết quả hợp tác cụ thể, thực chất, có sức lan tỏa. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Ngài Bastian Nonginiyil Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh Đức Mạnh

Tại hội thảo, ngài Bastian Nonginiyil Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định, quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp và không ngừng phát triển. Từ quan hệ hữu nghị truyền thống, hai nước từng bước nâng cấp khuôn khổ quan hệ, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực; trong đó, việc nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất.

Theo ngài Bastian Nonginiyil Chacko, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo. Hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục được thúc đẩy với mục tiêu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương; hợp tác giáo dục, đào tạo, quốc phòng và hỗ trợ phát triển được triển khai hiệu quả. Cùng với đó, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa ngày càng được tăng cường thông qua các hoạt động Phật giáo, yoga, kết nối hàng không và giao lưu giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Hội thảo "10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng”. Ảnh Đức Mạnh

Ngài Bastian Nonginiyil Chacko cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, giáo dục, quốc phòng, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai nước cần tiếp tục phát huy nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường kết nối và cụ thể hóa các cam kết hợp tác thành những kết quả thiết thực. Việt Nam và Ấn Độ đồng thời chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, tự do, rộng mở và thượng tôn pháp luật, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.