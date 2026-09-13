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Việt Nam - Ấn Độ thống nhất mở rộng hợp tác quốc phòng

Chủ Nhật, 19:53, 13/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, sáng 13/9 (theo giờ địa phương), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

Việt Nam - Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố, tăng cường. Tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ rất thành công, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, tạo nền tảng thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

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Quang cảnh buổi hội kiến.

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng...

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực; nhấn mạnh, Ấn Độ coi trọng quan hệ quốc phòng với Việt Nam, đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, đồng thời cho biết, hợp tác quốc phòng với Việt Nam đang có dư địa lớn để phát triển. Vì vậy, tăng cường trao đổi, duy trì các cơ chế đối thoại quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương tiếp tục là những hướng đi được Ấn Độ coi trọng.

Tại hội kiến, hai bên nhất trí về việc duy trì những cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời hướng tới những bước đi thực chất, mở rộng thêm những lĩnh vực hợp tác mới, để mỗi cơ chế tạo ra thêm những kết quả cụ thể, đóng góp trực tiếp vào năng lực của mỗi bên và vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực.

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Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng và ngài Thư ký Quốc phòng Ấn Độ.

Trong đó, tập trung thúc đẩy các nội dung: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn; thống nhất tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 16 tại Ấn Độ vào đầu năm 2027 nhằm tăng cường trao đổi, hiểu biết lẫn nhau, định hướng phát triển quan hệ quốc phòng song phương; thúc đẩy hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng; xúc tiến triển khai các gói tín dụng, gói viện trợ không hoàn lại; nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn... Hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+), hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh mạng chu kỳ 2027 - 2030.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn được đón Ngài Thư ký Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội Ấn Độ, cùng các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 10-13/12/2026 tại Hà Nội.

Ngài Rajesh Kumar Singh trân trọng mời Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm hàng không vũ trụ tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 2/2027.

Nguyên Nhung/VOV1
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