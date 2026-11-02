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Hôm nay, Quốc hội thảo luận hội trường về sửa luật hiến, ghép mô, tạng

Thứ Hai, 03:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận hội trường về nhiều dự thảo luật.

Sáng nay, đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận về các dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

hom nay, quoc hoi thao luan hoi truong ve sua luat hien, ghep mo, tang hinh anh 1
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Trong tuần làm việc này, Quốc hội còn thảo luận hội trường về các dự án: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Những nội dung này cũng được đại biểu Quốc hội thảo luận tổ ngay trong tuần này.

Quốc hội cũng dự kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 trong phiên làm việc sáng thứ Bảy.

PV/VOV.VN
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