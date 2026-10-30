Hôm nay, Quốc hội thảo luận hội trường về tình hình kinh tế - xã hội

Tăng trưởng cao, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 ngày 17/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2026, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. GDP quý III tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%; các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí hỗ trợ khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Nợ công ước khoảng 33-34% GDP, bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn. Lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 1,5% đến 2%.

Thị trường chứng khoán lần đầu tiên được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Trước áp lực giá dầu và nhiều mặt hàng tăng cao, Chính phủ triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá và cung ứng điện hợp lý. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Chính phủ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả nổi bật, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được hoàn thành.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ; chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành thông suốt. Hạ tầng chiến lược tiếp tục được đầu tư, mở rộng không gian phát triển.

Đến hết tháng 9/2026, có 4.688 dự án tồn đọng đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng diện tích gần 196.000ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được quan tâm. Trợ cấp, phụ cấp tăng 8%; từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%...

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027 rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn.

Trong những tháng cuối năm 2026, Chính phủ phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Chính phủ tiếp tục điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ; triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và giảm nhập siêu.

Các địa phương, nhất là những cực tăng trưởng lớn, cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất; giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và tháo gỡ các dự án tồn đọng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh, gắn với hoàn thành “100 ngày cao điểm” xử lý các điểm nghẽn để triển khai hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chính phủ đồng thời chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách; triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Chính phủ xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tổng quát là tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Để thực hiện mục tiêu, Chính phủ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; hoàn thiện thể chế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, thu hút dòng vốn nước ngoài ổn định, dài hạn. Tín dụng tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với đầu tư công, yêu cầu phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu.

Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu thay thế ngay những cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ tầng chiến lược được phát triển đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các dự án trọng điểm, liên vùng; đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình. Trong lĩnh vực năng lượng, cần xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia, đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới truyền tải điện.

Năm 2027, Chính phủ phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; phát triển thị trường lao động, tạo việc làm bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai...

Quốc hội dành 1 ngày làm việc (chiều 30/10 và sáng 31/10/2026) để thảo luận hội trường về: + Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. + Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. + Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. + Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe. - Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.