Hợp tác giữa lực lượng công an góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, ngày 23/3/1961, tổ chuyên gia đầu tiên của Bộ Công an Việt Nam đã được cử sang hỗ trợ nước bạn Lào xây dựng và phát triển lực lượng, đánh dấu sự khởi đầu cho hợp tác giữa công an hai nước.

Lễ khánh thành Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào

Từ những ngày đầu tiên, các chuyên gia Việt Nam đã không ngại gian khổ, vượt qua mọi khó khăn và hợp tác chặt chẽ với Công an nhân dân Lào trong công tác xây dựng lực lượng An ninh, Cảnh sát, Hậu cần kỹ thuật và nhiều hợp tác khác nhằm xây dựng lực lượng Công an Lào ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an - toàn xã hội của Lào qua các thời kỳ. Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào khẳng định.

Sự giúp đỡ chân thành, trong sáng của Công an Việt Nam đã gắn liền với sự trưởng thành, ngày càng vững mạnh của lực lượng Công an nhân dân Lào. Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam đã góp phần vào vun đắp, củng cố cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, quan hệ hợp tác giữa công an hai nước tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển trên tất cả các nội dung hợp tác; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp chuyên viên nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, trao đổi nhiều nội dung quan trọng góp phần làm sâu sắc quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa lực lượng công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Tô Lâm tại Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm và làm việc tại Lào vào ngày 29/09/2023.

Bộ Công an Việt Nam cũng đã hoàn thành 244 Trụ sở Công an bản và bàn giao 100% cho phía Lào quản lý sử dụng. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân hai nước không chỉ giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ mà còn phải vững về lập trường tư tưởng chính trị.

Vì vậy, dự án Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào do phía Việt Nam hỗ trợ không chỉ góp phần vào công tác xây dựng lực lượng Công an Lào ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mà còn trở thành biểu tượng của mỗi quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an nói riêng và hai nước Việt Nam và Lào nói chung. Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Công an Lào khẳng định.

Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào không chỉ đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, giảng dạy, học tập cho toàn lực lượng mà còn là dấu ấn, là bước ngoặt mới có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong lĩnh vực đào tạo lực lượng giữa Bộ Công an Lào và Việt Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng An ninh Việt Nam và Lào cũng thường xuyên trao đổi tình hình thế giới và khu vực, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam và Lào.

Qua đó, lực lượng An ninh hai nước đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa “từ sớm, từ xa” đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch gây mất an ninh trật tự ở mỗi nước cũng như chia rẽ quan hệ Việt Nam - Lào. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ toàn diện trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, truy quét người xấu.

Phát biểu trong chuyến thăm Lào mới đây, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam nhấn mạnh, Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng lực lượng Công an Lào anh em trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai đất nước Lào và Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Với nhiều kết quả tích cực quan trọng đạt được, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống “cách mạng màu”, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, không để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá quan hệ hữu nghĩ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động năm Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.