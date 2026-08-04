Hợp tác nghị viện mở ra động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng về ý nghĩa chuyến thăm, vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cũng như kỳ vọng vào triển vọng hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

PV: Xin Đại sứ cho biết mục đích và ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026) và chỉ hơn hai tháng sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (27-28/5) cùng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (8-9/6).

Sự kiện này tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện Thái Lan giai đoạn 2023-2028.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quốc gia trọng yếu; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; đồng thời tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA và IPU.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ để hai bên rà soát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; đồng thời thống nhất các định hướng lớn nhằm mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN.

Đại sứ Phạm Việt Hùng trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan là một trụ cột cốt cán trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Song song với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường sự thấu hiểu và đồng thuận, tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương.

Những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan không ngừng đi vào chiều sâu thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA, IPU cũng góp phần gia tăng tiếng nói, vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, vai trò của hợp tác nghị viện càng trở nên thiết yếu. Quốc hội hai nước không chỉ đồng hành hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận hợp tác được thực thi, mà còn tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết cấp cao, đưa hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

PV: Đại sứ có kỳ vọng gì về triển vọng quan hệ hai nước sau chuỗi các chuyến thăm cấp cao trong năm nay?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Năm 2026 đánh dấu mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan với nhịp độ trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra rất sôi động. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng những hoạt động đối ngoại này sẽ mở ra một chương mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa hợp tác song phương phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Thứ nhất, các cuộc gặp gỡ cấp cao sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thắt chặt kết nối chiến lược và duy trì đà hợp tác tích cực. Đây là tiền đề vững chắc để hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới phù hợp với đà phát triển của mỗi nước và bối cảnh khu vực.

Thứ hai, hợp tác kinh tế hứa hẹn sẽ có bước bứt phá mạnh mẽ. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và còn rất nhiều dư địa mở rộng trong các lĩnh vực tiên phong như thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghệ mới. Điều then chốt là hai bên cần tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế.

Thứ ba, hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thắt chặt nền tảng xã hội và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đây là nhân tố mang tính quyết định cho sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.

Cuối cùng, quan trọng nhất là các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao cần sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án và kết quả hợp tác đo đếm được. Đó chính là thước đo chuẩn xác nhất cho thành công của các chuyến thăm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

PV: Xin cảm ơn đại sứ!