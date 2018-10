Chiều nay (10/10/2018), tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 6 Việt Nam - Trung Quốc. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng chủ trì Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam và giám đốc công an các tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc tham dự Hội nghị. Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Triệu Khắc Chí

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc thời gian qua, nhất là từ sau Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm đến nay đã đạt được những kết quả nổi bật, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao và trở thành

Về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Hội nghị đánh giá, thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương hai nước đã chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, phối hợp triển khai 07 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về tội phạm mua bán người; tội phạm ma túy; tội phạm tiền giả; truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp điều tra, khám phá nhiều vụ án, giải cứu hàng trăm nạn nhân, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, truy bắt nhiều đối tượng truy nã...

Bộ trưởng Triệu Khắc Chí tiếp đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an Việt Nam

Bộ trưởng Triệu Khắc Chí nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu và Hội nghị lần thứ sáu hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Công an hai nước trong việc góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như giữa Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Trung Quốc, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí cám ơn Bộ Công an Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tích cực phối hợp với Công an Trung Quốc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, nhất là khu vực biên giới Việt - Trung.

Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 6 Việt Nam - Trung Quốc

Để góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc trong thời gian tới, hai Bên thống nhất nghiêm túc triển khai nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và các nội dung thỏa thuận hai Bộ đã thống nhất trong các văn bản hợp tác đã ký; duy trì triển khai hoạt động đoàn các cấp; tiếp tục đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, như: tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, truy nã đối tượng và phòng, chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép...

Triển khai có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, doanh nghiệp nước này làm ăn, sinh sống và học tập tại nước kia. Tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và hỗ trợ phương tiện kỹ thuật trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong khuôn khổ hợp tác đa phương, như: khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, ASEAN với Trung Quốc, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa Bộ Công an hai nước vào năm 2020 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Triệu Khắc Chí đã ký Bản ghi nhớ về kết quả Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Triệu Khắc Chí đã ký Bản ghi nhớ về kết quả Hội nghị./.