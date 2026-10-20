English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước

Thứ Ba, 12:17, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, nâng cao năng suất lao động, phát huy nguồn lực con người và phát triển kinh tế.

Sáng nay (20/10), các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng hồ sơ dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Việc sửa đổi luật lần này quán triệt quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, đồng thời giữ vững yêu cầu quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

hop tac quoc te phai gan chat voi dinh huong phat trien dat nuoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh hoạt động đối ngoại là nguồn lực rất quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Thời gian qua, thông qua các chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã thúc đẩy ký kết nhiều thỏa thuận, cam kết hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở việc ký kết mà còn ở khâu tổ chức thực hiện, làm sao để các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa những cơ hội, lợi ích mà các thỏa thuận quốc tế mang lại.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định thương mại tự do. Đây là những cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở một số bộ, ngành, địa phương và trong cộng đồng doanh nghiệp, việc tận dụng những cơ hội, ưu đãi từ các hiệp định, nhất là ưu đãi về thuế quan, vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, cần tập trung khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã được tập trung thống kê, theo dõi, đôn đốc thực hiện thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ. Qua đó, có thể nắm bắt tiến độ triển khai của từng bộ, ngành, địa phương, kịp thời đôn đốc những đơn vị thực hiện chậm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chính phủ cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm các kết quả đối ngoại được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

“Hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, nâng cao năng suất lao động, phát huy nguồn lực con người và phát triển kinh tế tri thức”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận, cam kết quốc tế đã ký kết, bảo đảm hoạt động đối ngoại thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sửa đổi Luật hình sự: Đảm bảo tinh thần nghiêm minh nhưng vẫn nhân đạo
Sửa đổi Luật hình sự: Đảm bảo tinh thần nghiêm minh nhưng vẫn nhân đạo

VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 19/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Sửa đổi Luật hình sự: Đảm bảo tinh thần nghiêm minh nhưng vẫn nhân đạo

Sửa đổi Luật hình sự: Đảm bảo tinh thần nghiêm minh nhưng vẫn nhân đạo

VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 19/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đề xuất quy định "giá trần" trong đấu giá để tránh đẩy giá bất động sản
Đề xuất quy định "giá trần" trong đấu giá để tránh đẩy giá bất động sản

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung mức giá tối đa, tức là điểm dừng của cuộc đấu giá đối với một số tài sản đặc biệt như quyền sử dụng đất, tài sản công, bất động sản... để tránh đẩy giá lên cao.

Đề xuất quy định "giá trần" trong đấu giá để tránh đẩy giá bất động sản

Đề xuất quy định "giá trần" trong đấu giá để tránh đẩy giá bất động sản

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung mức giá tối đa, tức là điểm dừng của cuộc đấu giá đối với một số tài sản đặc biệt như quyền sử dụng đất, tài sản công, bất động sản... để tránh đẩy giá lên cao.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội