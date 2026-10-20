Hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước

Sáng nay (20/10), các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng hồ sơ dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Việc sửa đổi luật lần này quán triệt quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, đồng thời giữ vững yêu cầu quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh hoạt động đối ngoại là nguồn lực rất quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Thời gian qua, thông qua các chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã thúc đẩy ký kết nhiều thỏa thuận, cam kết hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở việc ký kết mà còn ở khâu tổ chức thực hiện, làm sao để các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa những cơ hội, lợi ích mà các thỏa thuận quốc tế mang lại.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định thương mại tự do. Đây là những cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở một số bộ, ngành, địa phương và trong cộng đồng doanh nghiệp, việc tận dụng những cơ hội, ưu đãi từ các hiệp định, nhất là ưu đãi về thuế quan, vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, cần tập trung khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã được tập trung thống kê, theo dõi, đôn đốc thực hiện thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ. Qua đó, có thể nắm bắt tiến độ triển khai của từng bộ, ngành, địa phương, kịp thời đôn đốc những đơn vị thực hiện chậm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chính phủ cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm các kết quả đối ngoại được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

“Hợp tác quốc tế phải gắn chặt với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, nâng cao năng suất lao động, phát huy nguồn lực con người và phát triển kinh tế tri thức”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận, cam kết quốc tế đã ký kết, bảo đảm hoạt động đối ngoại thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.