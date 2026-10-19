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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Thứ Hai, 16:21, 19/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng;

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ;

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà;

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Văn Hướng;

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh;

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn;

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng;

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp;

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang;

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông;

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính;

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh;

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung;

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn;

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại;

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh;

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

pho thu tuong pham thi thanh tra lam truong ban chi dao hoan thien he thong vi tri viec lam hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các quy định, danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức theo thẩm quyền; hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban và trách nhiệm của các thành viên quản lý về ngành, lĩnh vực. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của bộ, ngành nơi công tác khi ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Bộ Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (19/10/2026).

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

PV/VOV.VN
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