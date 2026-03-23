Hưng Yên công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp

Thứ Hai, 11:23, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin chính thức về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin tại họp báo, ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, từ tháng 6/2025 đến nay, toàn tỉnh đã ban hành hơn 7.000 văn bản nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện các quy định về bầu cử.

Hưng Yên tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp.

Ủy ban Bầu cử tỉnh được thành lập đúng quy định với 37 thành viên; đồng thời tổ chức 4 tiểu ban chuyên trách cùng tổ giúp việc, bảo đảm phân công rõ người, rõ việc. Ở cấp cơ sở, 104/104 xã, phường đều thành lập Ủy ban Bầu cử đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai nhiệm vụ.

Toàn tỉnh thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 16 đại biểu; 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu; cùng 612 đơn vị bầu cử cấp xã để bầu 2.247 đại biểu. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 51 cuộc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Đáng chú ý, Hưng Yên là một trong những địa phương sớm tổ chức vận hành thử toàn bộ quy trình bầu cử trước ngày chính thức, qua đó rút kinh nghiệm thực tiễn.

Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 2.403.393 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,56%; nhiều địa phương đạt tỷ lệ rất cao, như xã Tây Thái Ninh đạt 100%, xã Nguyễn Văn Linh đạt 99,98%.

Về kết quả, cử tri đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội trong tổng số 28 ứng cử viên, bảo đảm cơ cấu theo định hướng; tỷ lệ nữ đạt 43,75%, đại biểu có trình độ trên đại học chiếm hơn 81%, phản ánh chất lượng đại biểu tiếp tục được nâng lên.

Đối với HĐND tỉnh, 85 đại biểu đã được bầu đủ từ 138 ứng cử viên; tỷ lệ tái cử gần 47%, đại biểu có trình độ trên đại học chiếm hơn 76%.

Ở cấp xã, cử tri đã bầu được 2.244/2.247 đại biểu, còn thiếu 3 đại biểu tại 3 xã. Cơ cấu đại biểu cơ bản bảo đảm yêu cầu, trong đó tỷ lệ người trẻ, ngoài Đảng và người có trình độ đại học, trên đại học chiếm tỷ lệ đáng kể. Đáng chú ý, không có đơn vị nào phải bầu cử lại hoặc bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Đánh giá chung, cuộc bầu cử tại Hưng Yên được tổ chức nghiêm túc, đúng luật, an toàn và thành công; công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, nhiều nội dung hoàn thành sớm hơn kế hoạch; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ sở vật chất được bảo đảm đầy đủ.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Hưng Yên: Hơn 2,5 triệu cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

VOV.VN - Cùng với cử tri cả nước, đúng 7 giờ sáng 15/3, hơn 2,5 triệu cử tri tỉnh Hưng Yên tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia lãnh đạo, quản lý đất nước và địa phương.

Hưng Yên: Giai đoạn “nước rút” trước giờ bầu cử

VOV.VN - Chỉ còn ít giờ nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại các xã, phường của tỉnh Hưng Yên, công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn hoàn tất những khâu cuối cùng.

