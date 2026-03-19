Hưng Yên: Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu, không phải bầu lại, bầu thêm

Thứ Năm, 17:51, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưng Yên đã bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm, bảo đảm đúng quy định và đồng thuận cao.

Thông tin được Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

hung yen cu tri da bau du so luong dai bieu, khong phai bau lai, bau them hinh anh 1
Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, cử tri đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội trong tổng số 28 người ứng cử tại 6 đơn vị bầu cử. Ở cấp tỉnh, 85 đại biểu HĐND đã trúng cử trong số 138 người ứng cử tại 17 đơn vị bầu cử. Ở cấp xã, cử tri bầu 2.244 đại biểu trong tổng số 3.745 người ứng cử tại 612 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại hoặc bầu thêm, bảo đảm đúng quy định và thể hiện sự đồng thuận của cử tri.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, đánh giá cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ông Văn đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền công bố kết quả và danh sách người trúng cử đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện công tác tổ chức bầu cử, rút kinh nghiệm và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả nhằm củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: bầu cử Hưng Yên kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội XVI HĐND nhiệm kỳ 2026 cử tri đồng thuận
Bắc Ninh chủ động thích ứng, tổ chức hiệu quả bầu cử

Gia Lai công bố kết quả bầu cử

Nghệ An có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất các nhiệm kỳ bầu cử gần đây

