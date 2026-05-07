Hưng Yên nhận diện "rào cản" để người dân tiếp cận chuyển đổi số hiệu quả

Thứ Năm, 06:30, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp đang mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho các địa phương. Tuy nhiên, người dân vẫn đang gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ số. Nhận diện đúng và tháo gỡ những "điểm nghẽn" là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số hiệu quả.

Thiếu kỹ năng số, rào cản tiếp cận dịch vụ số

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên - một xã giáp danh Hà Nội, người dân vãng lai nhiều, là xã có dân số đông thứ 2 của tỉnh nên hàng ngày số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính rất đông. Tuy nhiên, công việc của cán bộ ở đây lại khá đặc thù, vừa phải tiếp nhận hồ sơ theo cách truyền thống, vừa phải kiên nhẫn hướng dẫn từng công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh

Ông Đoàn Ngọc An, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh cho biết, hầu hết là người dân, đặc biệt là người dân lớn tuổi đến làm thủ tục hành chính đều có sự hỗ trợ của cán bộ vì không thể tự sử dụng được dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là công dân lớn tuổi sử dụng các thiết bị công nghệ, máy tính còn hạn chế, nên dù cán bộ đã hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn không thể tự thao tác được nên cán bộ của Trung tâm đã phải hỗ trợ từng người thao tác.

Ông Đoàn Ngọc An, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhiều người dân cho biết, họ thực sự khó khăn với việc tiếp cận công nghệ để nộp hồ sơ. Mặc dù hầu hết đều có điện thoại thông minh nhưng đều chưa tải ứng dụng và không thể thực hiện được các thao tác đăng nhập, khai báo, chụp, đẩy các giấy tờ liên quan vào ứng dụng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Giang

Bà Tạ Thị Tuyết, xã Văn Giang cho biết, rất nhiều thủ tục phải thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, tôi đã phải loay hoay hàng tiếng đồng hồ nếu không có sự hỗ trợ của cán bộ thì không nộp được hồ sơ trên dịch vụ công.

Bà Tạ Thị Tuyết khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ông Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Giang cho biết, nhiều người dân, đặc biệt là người dân lớn tuổi chưa quen với việc sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản, xác thực thông tin hay tải lên các thành phần hồ sơ điện tử. Do đó, dù hệ thống dịch vụ công đã được xây dựng khá thuận tiện, người dân vẫn có tâm lý e ngại hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của cán bộ tại Trung tâm.

Ông Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Giang

Xóa khoảng cách, đưa kỹ năng số tới người dân

Sau khi thực hiện hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, trong hành trình chuyển đổi số cho người dân, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức và người dân sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Đoàn Thanh niên của tỉnh trở thành cánh tay đắc lực đưa kiến thức công nghệ về tận cơ sở.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Định ra quân phong trào "Bình dân học vụ số"

Đề án lớp học "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thu hút sự quan tâm của trên 300.000 người dân. Khác biệt với các lớp tập huấn thông thường, "Bình dân học vụ số" hướng tới những nhóm dân cư dễ bị "bỏ lại" trong làn sóng công nghệ: người cao tuổi, nông dân, và lao động phổ thông.

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết: Phong trào"Bình dân học vụ số" là cách làm sáng tạo, giúp người dân không chỉ biết mà còn chủ động sử dụng công nghệ trong cuộc sống. Với phương châm "Hiểu địa bàn – Vững công nghệ – Hỗ trợ tận tâm", tuổi trẻ Hưng Yên quyết tâm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng hộ dân.

Đến nay, 100% thôn, khu dân cư trong tỉnh đều thành lập đội thanh niên xung kích chuyển đổi số, với tổng số hơn 20.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Lực lượng này là nòng cốt hỗ trợ chính quyền cơ sở, đồng hành hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên La hỗ trợ người dân thực hiện kỹ năng số

Để "gỡ rào cản" công nghệ cho người dân, trong đó có người cao tuổi, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai chuyển đổi số từ cơ sở. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian tới sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó có việc bổ sung trang thiết bị cho bộ phận một cửa để cán bộ phục vụ, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

"Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mọi người dân đều có thể tham gia và thụ hưởng. Việc người dân, đặc biệt là người cao tuổi từng bước làm chủ công nghệ không chỉ góp phần giảm tải cho bộ máy hành chính mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả", ông Tuấn nhấn mạnh.

Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 10 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, Hưng Yên tích cực chuyển đổi số trong vận hành. Chuyển đổi số không chỉ giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực quản lý, mà còn mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: chuyển đổi số Hưng Yên dịch vụ trực tuyến Hưng Yên Trung tâm hành chính công Kỹ năng số cho người cao tuổi
Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm
VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp khiến công chức cấp xã phải đa nhiệm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nâng cao năng lực và cải cách đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

VOV.VN - Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa đang bộc lộ rõ những bất cập về nhân sự khi cấp xã - mắt xích then chốt rơi vào tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Trước yêu cầu phân quyền mạnh mẽ, tỉnh đang khẩn trương điều động, bổ sung và đào tạo đội ngũ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn.

“Chìa khóa lòng dân” và bước chuyển mình từ chính quyền hai cấp ở Ninh Bình

VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.

