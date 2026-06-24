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Quảng Ngãi tạm dừng bổ nhiệm, điều động cán bộ cấp tỉnh và cấp xã

Thứ Tư, 17:06, 24/06/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa thông báo tạm dừng công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã và một số nội dung liên quan công tác cán bộ cho đến khi có kết luận sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Trung ương.

Hôm nay (24/6), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạm dừng công tác bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; điều động cán bộ, công chức, viên chức.

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Trụ sở xã biên giới Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, tại phiên họp ngày 24/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất tạm dừng công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã; chỉ định bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tuy nhiên, những trường hợp điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc chỉ định bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã hoàn thành quy trình trước ngày 24/6/2026 vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định.

Các cơ quan cấp tỉnh tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã lên công tác tại các cơ quan thuộc tỉnh. Riêng các trường hợp đã thực hiện thủ tục trước ngày 24/6/2026 vẫn tiếp tục giải quyết theo quy định.

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Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo thông báo, sau khi có kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Trung ương rõ đường lối thì sẽ có chủ trương phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh.

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Quảng Ngãi phê bình giám đốc sở chậm triển khai dự án cơ sở dữ liệu đất đai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi do chậm trễ trong thực hiện dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường phía Đông của tỉnh.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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