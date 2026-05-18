Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Thứ Hai, 12:04, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước diễn ra sáng 18/5

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP. HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên ưu tú phấn đấu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. (Ảnh: Quang Định)

Ông Trần Lưu Quang nhắc lại quá trình hoạt động cách mạng của bà Trương Mỹ Hoa, người từng trải qua 11 năm bị giam cầm, khổ sai tại nhiều nhà tù nhưng vẫn giữ vững ý chí, trở thành nguồn động viên, khích lệ các bạn tù trong mọi hoàn cảnh.

Theo Bí thư Thành ủy TP. HCM, trong thời gian công tác, dù ở cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Mỹ Hoa luôn gần gũi, cởi mở với Nhân dân.

Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự ghi nhận của lãnh đạo TP. HCM. Theo bà, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự đánh giá, ghi nhận quá trình phấn đấu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

"Nhìn lại chặng đường 65 năm, nhờ truyền thống cách mạng của gia đình, sự giáo dục lý tưởng của Đảng, sự che chở của Nhân dân và sự rèn luyện của bản thân đã giúp tôi không ngừng nỗ lực vươn lên thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ, kể cả trong những thời điểm gian nan, khắc nghiệt nhất của cuộc đời", bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Các đại biểu chúc mừng bà Trương Mỹ Hoa. (Ảnh: Quang Định)

Bà Trương Mỹ Hoa hứa sẽ tiếp tục sống và làm việc, giữ gìn phẩm chất cách mạng của người cộng sản, rèn luyện học tập không ngừng, quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, giáo dục gia đình, con cháu sống tốt theo truyền thống tốt đẹp của cha ông và đi theo con đường cách mạng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa: Hình hài Tổ quốc mình ngày càng đẹp hơn!

VOV.VN - Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm ngày Lễ với nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cảm xúc thật trọn vẹn. 11 năm lao tù với biết bao nhục hình vẫn không thể khuất phục được niềm tin và ý chí sắt đá của bà. Để đến hôm nay, bà càng vững tin vào thế hệ trẻ, tin vào sự lớn mạnh hùng cường của dân tộc.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng Trần Lưu Quang
Trao, truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 học sinh cứu người tại Nghệ An
VOV.VN - Sáng 15/4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen cho nam sinh Võ Hoàng Thành và truy tặng danh hiệu này cho nữ sinh Lê Thị Quỳnh Chi – những tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước tại biển Cửa Lò.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng

VOV.VN - Cuối buổi chiều nay (30/3), tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ và trao Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng.

Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

VOV.VN - Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2026), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp, sáng nay 3/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

