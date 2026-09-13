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Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản

Chủ Nhật, 08:31, 13/09/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 472/TB-VPCP ngày 11/9/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Ngày 6/9/2026, tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết của Đại sứ Nhật Bản, các tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như sự cầu thị và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong việc phản hồi các đề xuất của phía Nhật Bản. Những trao đổi tại buổi làm việc thể hiện sự tin cậy và tinh thần đồng hành giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

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Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất làm nền tảng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu tăng trưởng "2 con số" trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị đặt ra định hướng về việc thu hút có chọn lọc các dự án FDI có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước.

Từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Cơ cấu thương mại giữa hai nước có sự cân bằng, ổn định và có tính bổ trợ cao. Nhật Bản nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Thúc đẩy ODA thế hệ mới, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Để tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, dư địa hợp tác, lợi thế bổ trợ giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp tập trung bám sát các định hướng hợp tác lớn mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

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Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong đó, đề nghị Nhật Bản tiếp tục đồng hành, thúc đẩy ODA thế hệ mới với quy mô và hiệu quả cao hơn, thủ tục thuận lợi hơn, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản.

Thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đẩy mạnh hợp tác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm xây dựng hệ sinh thái toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển giao công nghệ.

Thúc đẩy hợp tác, mua bán và sáp nhập giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xử lý dứt điểm các nhóm vấn đề còn vướng mắc

Về 9 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học công nghệ, bán lẻ, nhiều vấn đề đã được Lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và được các bộ, ngành tích cực triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, cần có sự trao đổi trực tiếp, thực chất và thiện chí giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước.

Về việc này, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung chủ động xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; không để những vấn đề đã được Chính phủ giao tiếp tục kéo dài thời gian xử lý hoặc để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.

Văn Hiếu/VOV1
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