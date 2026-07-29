Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Năm 2025, có gần 679 nghìn lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản và hơn 814 nghìn lượt khách Nhật Bản đến Việt Nam. Riêng 6 tháng đầu năm nay, lượng khách trao đổi giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến du lịch hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, phát triển thêm nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới dành cho du khách.

Đại diện lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam và đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, xu hướng du lịch của khách Việt hiện nay đã có nhiều thay đổi: "Hiện nay nhu cầu của du khách Việt Nam đang ngày càng đa dạng hơn. Không chỉ những người đã từng đến Nhật Bản mà ngay cả khách lần đầu cũng mong muốn có những trải nghiệm khác biệt, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và sức hấp dẫn riêng của từng địa phương. Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp du lịch sẽ xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới, kết nối với các vùng như Hokkaido, Chubu, Chugoku hay Kyushu để mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách".

Bà Matsumoto, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Trước những thay đổi trong nhu cầu của thị trường, việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương và các cơ quan quản lý du lịch được xem là yếu tố quan trọng để tạo thêm động lực cho hoạt động trao đổi khách giữa hai nước. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch cũng đang tiếp tục được mở rộng.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: "Việc duy trì, mở rộng các đường bay trực tiếp giữa các thành phố của hai nước cùng chính sách về thị thực và thị thực điện tử của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần cho sự thành công của hợp tác hai bên. Những hoạt động kết nối doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để đơn vị lữ hành, hàng không, các cơ quan quản lý điểm đến cũng như các địa phương của Việt Nam trực tiếp gặp gỡ bạn hàng, kết nối, tìm kiếm đối tác xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch mới đa dạng để đáp ứng ngày càng tốt hơn du khách Việt Nam và Nhật Bản".

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các địa phương và doanh nghiệp du lịch Nhật Bản cũng giới thiệu nhiều sản phẩm, điểm đến và chương trình du lịch mới tới các đối tác Việt Nam. Với dư địa phát triển lớn mạnh, cùng nhu cầu du lịch tiếp tục gia tăng, hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển tích cực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.