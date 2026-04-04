中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết luận giám sát và kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Thứ Bảy, 12:31, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sơn La cần cơ chế chính sách gì thì địa phương phải đánh giá một cách chính xác và đề xuất các cơ chế chính sách hiệu quả, qua đó sẽ tạo ra điều kiện để khơi thông các nguồn lực trên địa bàn của mình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất.

Ngày 4/4, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn chủ trì hội nghị thông báo Kết luận Giám sát (đợt 1) và triển khai Kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Dự hội nghị có các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 29; Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương của tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La báo cáo với đoàn kiểm tra

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. 

Theo đó, kế hoạch kiểm tra đợt 2 có các nội dung về tăng cường các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số; kết quả hoạt động sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nghiêm túc, đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác nhân sự, chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành chủ động, chu đáo, kịp thời, theo đúng trình tự quy định; tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, đạt 99,72%.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo và kết luận

Chúc mừng những kết quả của tỉnh Sơn La đã đạt được trong quý I/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 9,76%, đứng thứ nhất trong 9 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc và thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước... Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; đa dạng hình thức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng Chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tiễn; truyền cảm hứng và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để đưa Sơn La cùng cả nước bứt phá đạt nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất hoan nghênh các địa phương đề xuất cơ chế chính sách để khơi thông các nguồn lực trong xã hội. Như với Sơn La, muốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao và muốn thu hút đầu tư chẳng hạn thì cần cơ chế chính sách gì, thì địa phương phải đánh giá một cách chính xác và đề xuất các cơ chế chính sách hiệu quả, qua đó sẽ tạo ra điều kiện để khơi thông các nguồn lực trên địa bàn của mình.

“Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ một nền kinh tế tự túc tụ cấp mà chuyển sang phát triển và có các mô hình tiêu biểu như Sơn La trong nghiệp, du lịch... đó là bước đột phá. Tuy nhiên, để thay đổi thế nào để chuyển đổi một cách tổng thể sang mô hình kinh tế mới trong bối cảnh hiện nay thì tôi nghĩ qua cuộc kiểm tra, giám sát lần này thì Sơn La cũng phải suy nghĩ chuyển đổi mô hình của mình như thế nào. Nếu Sơn La tìm ra được cách thức phù hợp thì đó cũng sẽ là bài học kinh nghiệm cho Trung ương đối với những vùng có điều kiện như Sơn La”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chủ động rà soát, tự kiểm tra, cập nhật tình hình về 3 nội dung kiểm tra đợt 2 gồm: Tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị thật khẩn trương, trách nhiệm và chất lượng báo cáo, phối hợp với Đoàn để đảm bảo cuộc kiểm tra chất lượng, đúng tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, Sơn La sẽ tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và cho biết sẽ tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cụ thể hóa nghị quyết trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra Bộ Chính trị Ban Bí thư Nghị quyết Đại hội XIV tăng trưởng của Sơn La 2026 chính quyền địa phương 2 cấp chuyển đổi số Sơn La khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo bầu cử Quốc hội khóa XVI kinh tế Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội