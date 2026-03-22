Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị giám sát triển khai các nghị quyết tại Lâm Đồng

Chủ Nhật, 05:42, 22/03/2026
VOV.VN - Ngày 21/3, tại Lâm Đồng, Đoàn kiểm tra số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để thông qua báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Tham dự buổi làm việc có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Báo Lâm Đồng Điện tử.

Kết quả giám sát cho thấy, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với các chỉ thị, nghị quyết liên quan. Công tác quán triệt được thực hiện bài bản, khoa học, phù hợp với từng đối tượng; hình thức triển khai có nhiều đổi mới, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 17% so với dự toán Trung ương giao. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng làm rõ một số nội dung và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác. Ảnh Báo Lâm Đồng Điện tử.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đồng bộ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Cuộc bầu cử diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri tham gia đạt cao, nhiều khu vực đạt 100%.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; nắm chắc tình hình sau bầu cử, kịp thời đánh giá dư luận xã hội, rút ra bài học kinh nghiệm.

Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng cần rà soát, phân loại các kiến nghị để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 – 2031 đạt từ 10% trở lên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
