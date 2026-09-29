Thủ tướng: Khối lượng dự án luật của Kỳ họp thứ 2 là rất lớn, nhiều vấn đề quan trọng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Ngay sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Chính phủ đã chủ động tổ chức 3 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra. Đặc biệt, công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực được thực hiện quyết liệt, đến nay không còn tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Cho đến nay, Chính phủ không còn nợ đọng các văn bản hướng dẫn thi hành của các luật và các nghị quyết của Quốc hội. Nhưng nếu không tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao thì cũng sẽ rất dễ chậm tiến độ. Cho nên việc này Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ và đôn đốc các bộ, ngành để đảm bảo cái tiến độ, chất lượng trong việc hoàn thành và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn”.

Tại kỳ họp 2, Quốc hội khoá XVI, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tổng cộng 95 tài liệu, tờ trình và báo cáo. Trong đó, công tác lập pháp chiếm tỷ trọng lớn với 44 luật và nghị quyết, bao gồm 7 luật xây dựng mới, 36 luật sửa đổi, bổ sung và 1 nghị quyết; 8 tờ trình, báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; cùng 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Các tài liệu đang được gấp rút hoàn thiện để gửi Quốc hội trước ngày 02/10. Song song với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống dịch bệnh, tiếp công dân và thông tin tuyên truyền phục vụ kỳ họp đã được Thủ tướng chỉ đạo triển khai đồng bộ.

Hội nghị diễn ra nhằm rà soát tiến độ, hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội.

Để bảo đảm Kỳ họp thứ 2 diễn ra thành công, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt trong công tác thẩm tra, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật mang tính then chốt: “Chuẩn bị các dự án luật của Kỳ họp thứ 2 là rất nặng nề, nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng như là Luật Đất đai và các luật như: Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công hợp nhất, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự... Đây là những vấn đề tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp. Cho nên cần phải có sự phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian tới để đảm bảo chất lượng cao nhất của các dự án luật trình ra Quốc hội. Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu và xử lý dứt điểm các vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau kỳ họp triển khai được ngay”.

Cùng với các báo cáo đánh giá kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, Chính phủ đang khẩn trương chuẩn bị hồ sơ chủ trương đầu tư cho các dự án quy mô quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội xem xét. Nổi bật trong số đó là cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), cùng các tuyến cao tốc huyết mạch phục vụ liên kết vùng như: Bảo Hà – Lai Châu, Quảng Ngãi – Kon Tum, và Sơn La – Điện Biên đồng thuận cao, giúp Kỳ họp thứ 2 đạt hiệu quả cao nhất, kịp thời tháo gỡ các nút thắt phát triển và đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách. Với những dự án lớn, phức tạp, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải trao đổi ngay từ khi hình thành phương án chính sách, không chờ đến khi hồ sơ hoàn tất mới chuyển sang nhau. Những vấn đề còn khác nhau phải được nhận diện sớm, bàn phương án cụ thể, vấn đề nào thuộc thẩm quyền Chính phủ thì phải chủ động quyết; vấn đề nào thuộc thẩm quyền Quốc hội thì phải chuẩn bị đầy đủ phương án, lập luận và đánh giá tác động để Quốc hội quyết định.

Nhấn mạnh chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Kỳ họp thứ 2 có nhiều dự án dự kiến xem xét, thông qua trong một kỳ họp những vấn đề mới dự kiến bổ sung phải xác định sớm, báo cáo sớm, bố trí ngay từ đợt đầu, không để dồn việc về cuối. Khi xây dựng một dự án luật, không chỉ hỏi “quy định có đúng không”, mà phải hỏi thêm: ai thực hiện, nguồn lực ở đâu, dữ liệu có chưa, địa phương có làm được không, văn bản hướng dẫn có sẵn sàng không?

Các đại biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Tôi trân trọng đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Uỷ ban TVQH chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để Quốc hội quyết định. Ba trách nhiệm đó phải gặp nhau ở một mục tiêu chung: quyết sách cuối cùng phải đúng, khả thi và tạo ra giá trị phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau Hội nghị hôm nay quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ được nâng thêm một bước: từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách; từ xử lý từng việc sang quản trị toàn bộ tiến độ và cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân về chất lượng quyết sách. Từ đó hình thành được một phương thức phối hợp mới, chủ động hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn cho cả nhiệm kỳ.