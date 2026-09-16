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Cải chính

Khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc

Thứ Tư, 16:01, 16/09/2026
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VOV.VN - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Ngày 16/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy: ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

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Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp/tuoitre.vn

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

 

Văn Hiếu/VOV1
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