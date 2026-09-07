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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn

Thứ Hai, 18:08, 07/09/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đậu Văn Diện và ông Nguyễn Đức Toàn; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 07/9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chí Trần Sỹ Thanh. Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Uy ban kiem tra trung uong de nghi xem xet thi hanh ky luat ong tran van thuan hinh anh 1

Các đồng chí: (1) Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; (2) Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; (3) Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Danh Thiết/VOV.VN
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