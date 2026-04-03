Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV

Thứ Sáu, 18:40, 03/04/2026
VOV.VN - Thượng tá Hồ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về ba tội danh gồm Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Chiều 3/4, tại họp báo quý I/2026 của Bộ Công an, Thượng tá Hồ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Thượng tá Hồ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú)

Lãnh đạo C03 cho biết đến nay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về ba tội danh gồm Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

"Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các nghi phạm liên quan" - Thượng tá Hồ Văn Hưng cho biết. 

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết 2 lãnh đạo nêu trên đã bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu. 

Shark Bình tạo nhiều "ví giả" để qua mặt cơ quan điều tra

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Shark Bình biết các sàn giao dịch của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng không cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên tạo lập các "ví giả" để cung cấp cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu hành vi vi phạm.

Trọng Phú/VOV.VN
Tức tiếng nẹt pô, nhóm đối tượng mang hung khí ra chém người đi đường
VOV.VN - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang hung khí chặn đánh, chém người đi đường trong đêm, để điều tra về 2 hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Lộ diện tên trộm từ chiếc xe máy "không chìa khóa" lưu thông trên đường
VOV.VN - Một nam thanh niên vừa trộm xe máy tại Đồng Nai đã bị lực lượng Công an TP.HCM phát hiện khi đang lưu thông trên đường. Kiểm tra cho thấy phương tiện bị phá khóa, đối tượng dương tính với ma túy.

Triệt phá đường dây đa cấp, lừa đảo "kiếm tiền online" từ app Sky Media
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.

