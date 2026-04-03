Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV

Chiều 3/4, tại họp báo quý I/2026 của Bộ Công an, Thượng tá Hồ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Lãnh đạo C03 cho biết đến nay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về ba tội danh gồm Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

"Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các nghi phạm liên quan" - Thượng tá Hồ Văn Hưng cho biết.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết 2 lãnh đạo nêu trên đã bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.