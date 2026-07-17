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Khẩn trương hoàn thiện dự thảo để ban hành nghị định về đại học quốc gia

Thứ Sáu, 22:51, 17/07/2026
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VOV.VN - Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp nghe báo cáo về dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

Dự họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Nội vụ, Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại học quốc gia và một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức,...

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với hai đại học Quốc gia nghiên cứu kỹ, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm hiệu quả và khả thi. Trong đó cần rà soát kỹ các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển đại học Quốc gia để cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

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Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ: Nghiên cứu phân cấp cho Đại học Quốc gia một số thẩm quyền phù hợp về tổ chức nhân sự, đào tạo, hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ và quản trị nội bộ, để tạo cơ chế đặc thù đủ mạnh để đại học quốc gia chủ động quyết định điều phối và huy động nguồn lực. Đại học quốc gia không được trở thành cái tầng nấc trung gian giữa Bộ Giáo dục -Đào tạo với các trường thành viên mà phải thực sự tạo ra giá trị gia tăng, mở rộng quyền tự chủ và thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ thống.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, quy định và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/7, để có thể ban hành Nghị định ngay trong tháng 7 này.

Minh Hường/VOV1
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