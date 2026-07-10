Đề nghị truy tố cặp vợ chồng trong vụ "chạy" giấy giám định pháp y tâm thần

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án “Đưa/Nhận/Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc” cùng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Nhà chức trách xác định hai bị can có vai trò chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) và Lê Văn Đông (SN 1978, quê Thái Bình, chồng Mai Anh).

Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu vụ án, năm 2015, Mai Anh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hội đồng giám định Viện pháp y Tâm thần Trung ương ban hành kết luận giám định nêu "Bị can Nguyễn Thị Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực... Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Lợi dụng thời gian được đi chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương, Mai Anh đã trốn khỏi nơi chữa bệnh và móc nối với nhiều đối tượng để làm giả tài liệu liên quan đến việc giám định pháp y tâm thần. Với những giấy tờ được làm từ tài liệu giả này, nhiều phạm nhân đang thi hành án tại các Trại giam Thanh Lâm, Trại giam số 5 Bộ Công an được tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trong vụ án, hàng loạt bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng nhiều cán bộ cũng bị đề nghị truy tố.

Nhiều bị can trong vụ án còn sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều bị can khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc và phạm tội mới, thậm chí rủ các bác sĩ cùng sử dụng trái phép ma túy trên bãi biển.

Điều tra xác định từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương nghỉ dưỡng.

Kết luận điều tra cho thấy, Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành “tâm thần”. Tổng số, Mai Anh môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng từ việc này.