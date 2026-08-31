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Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với học sinh diện chính sách

Thứ Hai, 22:37, 31/08/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu: Gần đây, thông tin báo chí phản ánh có trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu hỗ trợ học sinh của nhà trường để các em có đủ điều kiện học tập, đến trường. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng; đồng thời chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; chủ động, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách; nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ ngày 03/9/2026. Đồng thời, khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan; trong đó có chính sách đối với học sinh bán trú theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.

PV/VOV.VN
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