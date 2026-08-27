Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại Quyết định 1669/QĐ-TTg ngày 27/8/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
Đồng thời, tại Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/8/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.