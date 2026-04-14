Khánh Hòa rà soát 10 xã để nâng cấp lên phường

Thứ Ba, 10:22, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát các tiêu chí xây dựng địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời mở rộng diện rà soát lên 10 xã để lựa chọn ít nhất 4 xã đủ điều kiện thành lập phường vào năm 2027.

Đến nay, Khánh Hòa đã đạt 4 trong tổng số 7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ đô thị hóa và vị trí, chức năng. Để hoàn thành mục tiêu vào năm 2028, địa phương cần tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn đã đạt và hoàn thành 3 tiêu chuẩn còn lại vào năm 2027, gồm: tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tiêu chuẩn đô thị loại I và cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) cần được đầu tư mạnh mẽ hạ tầng đô thị

Theo định hướng này, Khánh Hòa cần thêm ít nhất 4 xã lên phường. Đối chiếu thực tế, xã cận tiêu chuẩn phường nhất của Khánh Hòa là Tân Định, đạt 8/9 tiêu chí; 6 xã, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp, Cam Lâm và Vĩnh Hải, đều đạt 7/9 tiêu chí... 

Đô thị Nha Trang là đô thị trung tâm của tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà đề nghị các sở, ngành rà soát đầy đủ tiêu chí xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chí nâng cấp xã lên phường. Đồng thời, các địa phương dự kiến lên phường cần chủ động đề xuất danh mục công trình trọng điểm để bố trí nguồn lực đầu tư. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028.

“Các tiêu chí cứng cơ bản, các xã đã đảm bảo rồi. Cần tập trung thêm các công trình, dự án để nâng tỷ lệ đô thị, lao động, đặc biệt là tăng thu nhập bình quân đầu người của các địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nói.

Khánh Hòa mở hướng nuôi biển, phát triển nghề cá bền vững

VOV.VN - Hôm nay (1/4) – Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của ngành kinh tế gắn liền với biển đảo. Tại Khánh Hòa, nhiều mô hình nuôi biển công nghệ cao đang được triển khai, mở ra hướng đi mới cho nghề cá, từng bước hình thành ngành thủy sản hiện đại và bền vững.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa UBND tỉnh Khánh Hòa nâng cấp xã phường thành phố Trực thuộc Trung ương
Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cam kết tiến độ, tránh đăng ký giữ đất
VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các dự án khu công nghiệp và hạ tầng động lực. Những vướng mắc trong phối hợp, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư phải được xử lý dứt điểm để bảo đảm tiến độ.

Khánh Hòa chấn chỉnh việc xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống KhanhHoa-S
VOV.VN - Ngày 6/4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên Hệ thống Phản ánh hiện trường KhanhHoa-S.

Dồn lực thi công Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột
VOV.VN - Các nhà thầu Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đặc biệt là mốc thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

