Khánh Hòa rà soát 10 xã để nâng cấp lên phường

Đến nay, Khánh Hòa đã đạt 4 trong tổng số 7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ đô thị hóa và vị trí, chức năng. Để hoàn thành mục tiêu vào năm 2028, địa phương cần tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn đã đạt và hoàn thành 3 tiêu chuẩn còn lại vào năm 2027, gồm: tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tiêu chuẩn đô thị loại I và cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) cần được đầu tư mạnh mẽ hạ tầng đô thị

Theo định hướng này, Khánh Hòa cần thêm ít nhất 4 xã lên phường. Đối chiếu thực tế, xã cận tiêu chuẩn phường nhất của Khánh Hòa là Tân Định, đạt 8/9 tiêu chí; 6 xã, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp, Cam Lâm và Vĩnh Hải, đều đạt 7/9 tiêu chí...

Đô thị Nha Trang là đô thị trung tâm của tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà đề nghị các sở, ngành rà soát đầy đủ tiêu chí xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chí nâng cấp xã lên phường. Đồng thời, các địa phương dự kiến lên phường cần chủ động đề xuất danh mục công trình trọng điểm để bố trí nguồn lực đầu tư. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028.

“Các tiêu chí cứng cơ bản, các xã đã đảm bảo rồi. Cần tập trung thêm các công trình, dự án để nâng tỷ lệ đô thị, lao động, đặc biệt là tăng thu nhập bình quân đầu người của các địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nói.