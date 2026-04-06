Khánh Hòa chấn chỉnh việc xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống KhanhHoa-S

Thứ Hai, 20:12, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên Hệ thống Phản ánh hiện trường KhanhHoa-S.

Hệ thống Phản ánh hiện trường KhanhHoa-S là một ứng dụng di động và nền tảng số do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người dân và chính quyền. Hệ thống cho phép người dân, du khách phản ánh các vấn đề bất cập trong đời sống xã hội trực tiếp đến cơ quan chức năng, nhất là trong các lĩnh vực: trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng, an ninh trật tự, dịch vụ du lịch...

Các phản ánh kiến nghị về kinh tế, xã hội... được người dân phản ánh qua hệ thống KhanhHoa-S

Tuy nhiên, gần đây, việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân đã bị chậm lại; các đơn vị, địa phương trả lời chưa sát với vấn đề phản ánh hoặc trả lời mang tính hình thức.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống. Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Khanhhoa-S. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các địa phương phải xem việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân là nhiệm vụ thường xuyên; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả xử lý.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động rà soát, tập trung nguồn lực xử lý ngay các phản ánh đang trễ hạn hoặc kéo dài; bảo đảm quy trình phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã thông suốt, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng KhanhHoa-S để phản ánh các vấn đề phát sinh trong đời sống, qua đó phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và góp phần xây dựng chính quyền phục vụ.

Kết quả xử lý phản ánh cũng sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị vào cuối năm.

Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh việc học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và bán trú, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi và đang rà soát để xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: UBND tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh nâng cao hiệu quả tiếp nhận xử lý kiến nghị người dân Hệ thống Phản ánh hiện trường
Dồn lực thi công Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Các nhà thầu Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đặc biệt là mốc thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất trái phép ảnh hưởng điện cao thế

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh vụ việc.

Bắt quả tang khai thác đất trái phép gần đường dây điện cao thế ở Khánh Hòa

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, bắt quả tang một chủ đất tại xã Diên Lạc có hành vi san gạt, khai thác và vận chuyển đất ra khỏi khu vực quản lý, dù trước đó chỉ cam kết cải tạo đất để trồng cây.

