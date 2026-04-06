Khánh Hòa chấn chỉnh việc xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống KhanhHoa-S

Hệ thống Phản ánh hiện trường KhanhHoa-S là một ứng dụng di động và nền tảng số do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người dân và chính quyền. Hệ thống cho phép người dân, du khách phản ánh các vấn đề bất cập trong đời sống xã hội trực tiếp đến cơ quan chức năng, nhất là trong các lĩnh vực: trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng, an ninh trật tự, dịch vụ du lịch...

Các phản ánh kiến nghị về kinh tế, xã hội... được người dân phản ánh qua hệ thống KhanhHoa-S

Tuy nhiên, gần đây, việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân đã bị chậm lại; các đơn vị, địa phương trả lời chưa sát với vấn đề phản ánh hoặc trả lời mang tính hình thức.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống. Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Khanhhoa-S. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các địa phương phải xem việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân là nhiệm vụ thường xuyên; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả xử lý.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động rà soát, tập trung nguồn lực xử lý ngay các phản ánh đang trễ hạn hoặc kéo dài; bảo đảm quy trình phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã thông suốt, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng KhanhHoa-S để phản ánh các vấn đề phát sinh trong đời sống, qua đó phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và góp phần xây dựng chính quyền phục vụ.

Kết quả xử lý phản ánh cũng sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị vào cuối năm.