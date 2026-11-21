Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa tổ chức hội nghị chuyên đề, xem xét phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Với 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết tán thành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị, gồm phường Vân Phong, phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Khu vực dự kiến hình thành phường Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Trong phương án này, phường Vân Phong được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 xã, phường gồm: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng và Đông Ninh Hòa; đồng thời tiếp nhận một phần diện tích, dân số của xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa.

Theo số liệu trong phương án xây dựng đề án, phường Vân Phong dự kiến có diện tích gần 797 km², dân số khoảng 240.000 người. Đây là địa bàn có không gian phát triển rộng, bao gồm các khu vực ven biển, vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, đồng thời gắn với định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Điểm kết nối giữa Quốc lộ 1 và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Sau khi điều chỉnh địa giới, phường Ninh Hòa tiếp tục được duy trì trên cơ sở phần diện tích và dân số còn lại. Xã Bắc Ninh Hòa mới cũng được thành lập từ phần diện tích, dân số còn lại của xã Bắc Ninh Hòa hiện nay và được xác định là xã miền núi.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện đề án và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định; phấn đấu trình Bộ Nội vụ thẩm định trong tháng 12 năm nay.