Kiến nghị sớm thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, sân bay Ninh Bình

Đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương sáng nay (3/10), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Việt Hùng, cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa đạt 11,21%.

"Khánh Hòa cam kết phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao”, ông Hùng nói.

Để tạo động lực bứt phá dài hạn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ địa phương triển khai 2 nội dung chiến lược: Hoàn thiện đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo quy định của Luật Phát triển Đô thị để Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hỗ trợ tỉnh xây dựng đề án đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu Kinh tế Vân Phong

TP.HCM quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Nhấn mạnh nỗ lực của TP.HCM khi đạt mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng là 9,66%, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết, nguồn lực đầu tư xã hội của TP.HCM tăng 17,3% - mức cao nhất trong thời gian qua.

Thu hút FDI của TP/HCM chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ, với hơn 17,8 tỷ USD trong 9 tháng qua, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm ngoái. Điều này chứng minh sự hấp dẫn của TP.HCM đối với các nhà đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Bước vào chặng nước rút 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh: Thành phố tập trung cao độ thực hiện 3 mục tiêu lớn: Tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt với 187km trong giai đoạn từ nay đến năm 2030

“Để thực hiện 3 mục tiêu nêu trên, TP.HCM xác định GRDP quý IV cần đạt trên 13,2%, đồng thời khẩn trương giải ngân khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục để thúc đẩy các "siêu dự án" như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án lấn biển Cần Giờ, cảng Cái Mép - Hạ, các tuyến Metro và dự án chống ngập giai đoạn 1 dự kiến vận hành trong tháng 11/2026”, ông Nguyễn Lộc Hà nêu rõ.

Sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết tăng trưởng kinh tế của tỉnh bứt phá trong 9 tháng năm 2026, với GRDP đạt 11,51%, vượt kịch bản đề ra và xếp thứ 5 toàn quốc.

Ông Nguyễn Thanh Bình thẳng thắn thừa nhận, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Ninh Bình còn hạn chế, mới đạt 37,3% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ninh Bình chính thức có tên trong quy hoạch cảng hàng không quốc tế VOV.VN - Ninh Bình chính thức được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc tế thời kỳ 2021-2030, theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cam kết tập trung cao độ trong quý IV/2026, giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026; đồng thời, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Nhằm khơi thông nguồn lực phát triển dài hạn và tăng cường liên kết vùng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cao tốc Ninh Bình – Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm kết nối khu vực Tây Bắc với trục Bắc – Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch Khu kinh tế Kim Sơn.