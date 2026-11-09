Khánh Hòa nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Phường Đông Ninh Hòa có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, đô thị với hàng loạt dự án lớn như các khu công nghiệp Ninh Diêm 1, 2, 3, Ninh Thủy và các khu dân cư. Thế nhưng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của địa phương chỉ đạt 7,76%, thuộc nhóm các xã, phường đạt kết quả thấp nhất.

Ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Đông Ninh Hòa cho biết, nhiều dự án ở phường vẫn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa thể triển khai thi công, tạo ra giá trị tăng trưởng kinh tế nên khó đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 16%. Trước mắt, địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành giải phóng mặt bằng để các dự án sớm triển khai.

Phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có nhiều tiềm năng nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn bình quân chung cả tỉnh

“Chúng tôi thực hiện giải ngân đầu tư công, làm sao đó, từ nay đến cuối năm đạt 100%. Thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, trên địa bàn phường có 12 dự án, đến nay, chúng tôi hoàn thành 3 dự án rồi. Vẫn còn 9 dự án nữa, đến 15-20/12 phải xong. Đó là những cách để góp phần tăng trưởng 16%” - Ông Lê Minh Tâm nói.

Câu chuyện ở Đông Ninh Hòa cũng phản ánh một thực tế trong bức tranh kinh tế Khánh Hòa: có tiềm năng, có dự án nhưng do nhiều vướng mắc mà chậm chuyển hóa thành giá trị tăng trưởng. Như với ngành xây dựng, dù đã tăng tới 36% so cùng kỳ 2025, nhưng vẫn còn khối lượng rất lớn đang bị đình trệ.

Đầu tư công, tăng kết nối hạ tầng là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở đang cố gắng tháo gỡ để lĩnh vực xây dựng đóng góp nhiều hơn: “Nếu chúng tôi khơi thông được các dự án liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các dự án sẽ lập tức triển khai đầu tư, tiếp tục hoàn thiện, góp phần tích cực cho nhóm dự án du lịch. Về phía các nhà đầu tư cũng phải quyết tâm, Sở Xây dựng và các Sở, ngành sẽ đôn đốc thường xuyên để đẩy nhanh thi công. Làm sao khi có mặt bằng là tập trung triển khai, phải song song, chứ có mặt bằng xong để đó mà không triển khai thì không có giá trị gì cho xây dựng cả”, ông Nguyễn Thành Phú cho biết.

Tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc là 1 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Khánh Hòa

Kết quả 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng GRDP hơn 11,2%, nên mục tiêu tăng trưởng 10,88% của năm 2026 là rất khả thi. Những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc ở các dự án, phát huy hiệu quả ở các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, năng lượng, logistic… không chỉ nhằm tạo nên kết quả chắc chắn cho năm nay, mà còn là tiền đề cho tăng trưởng trong những năm tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nắm chắc tình hình doanh nghiệp, dự án trên địa bàn, xác định rõ những đơn vị đóng góp chính vào tăng trưởng để có giải pháp phù hợp. Cải cách thủ tục hành chính phải thực chất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp vào Khu kinh tế Vân Phong

“Đề nghị các xã, phường phải bám sát địa bàn, nắm rõ dự án nào, doanh nghiệp nào đang đóng góp chính cho tăng trưởng của xã, mới điều tiết được. Các địa phương quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính. Làm sao khi đến xã, phường, các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thuận lợi, không gây khó khăn là cũng đóng góp cho tăng trưởng”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nói.