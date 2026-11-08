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Khánh thành công trình lịch sử Tân Trào: Gìn giữ ký ức cách mạng, mở không gian phát triển

Chủ Nhật, 12:09, 08/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (8/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác dự Lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027) và chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 - 4/11/2026).

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dự lễ khánh thành các công trình dự án.

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên dài 9,2km, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Dự án được khởi công tháng 12/2025 và hoàn thành trong vòng chưa đầy 11 tháng trong điều kiện hết sức khó khăn. Việc khánh thành tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối các điểm di tích và mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dự lễ khánh thành các công trình dự án.

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào có tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng với 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, mỹ thuật tinh tế và tính tôn nghiêm cao. Bảo tàng vừa là nơi lưu giữ những ký ức vô giá của dân tộc, vừa tiếp tục khẳng định vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, hai công trình không chỉ mang lại giá trị về giao thông, văn hóa và du lịch mà còn góp phần kết nối những địa danh lịch sử, gìn giữ ký ức cách mạng và lan tỏa giá trị truyền thống của dân tộc đến các thế hệ mai sau. Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình; gắn kết hoạt động của bảo tàng với hệ thống di tích lịch sử; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, du khách; phát triển du lịch về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng. Tỉnh xác định việc hoàn thành hai công trình là cơ sở để tiếp tục phát huy giá trị di sản, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác dự Lễ khánh thành công trình Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
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Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”; dâng hương tại Đình Tân Trào.

Công trình Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đình Tân Trào là nơi cách đây 81 năm (ngày 16 - 17/8/1945) đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, đại diện các đảng phái yêu nước, các nhân sĩ, trí thức, đoàn thể nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Quốc dân Đại hội đã thông qua chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng ta và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối cách mạng đã từng sống, làm việc tại Tuyên Quang thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cũng trong sáng nay (8/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động, Đoàn đại biểu thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Lê Tuyết/VOV
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