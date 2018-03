Khởi tố Nguyễn Thanh Hóa: Chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản

Trước vụ việc cựu Thiếu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, ông Nguyễn Ngọc Dũng, cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long cho rằng, động thái này thể hiện sự quyết liệt của Đảng trước những tiêu cực trong lực lượng Công an, lực lượng trấn áp tội phạm. Việc tước ngay danh hiệu Công an nhân dân của ông Nguyễn Thanh Hóa là việc làm đúng đắn và cần thiết để gìn giữ hình ảnh của người Chiến sĩ Công an trong lòng người dân.

Cho rằng vụ ông Nguyễn Thanh Hóa mới chỉ là bước đầu, sẽ còn nhiều cán bộ mắc sai phạm bị đưa ra ánh sáng, vị cán bộ hưu trí ở thành phố Hạ Long mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục cải tổ ngành Công an, để ngành Công an phải thực sự là công cụ bảo vệ pháp luật. Đảng đã không e ngại bất cứ cá nhân nào, cơ quan nào tưởng chừng như “bất khả xâm phạm”, những người dân như ông tin vào điều đó.

Sau nhiều vụ việc lớn về tiêu cực và tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử thời gian qua, uy tín của Đảng tăng cao trong quần chúng nhân dân. Việc cơ quan chức năng phát hiện đường dây đánh bạc quốc tế do cán bộ cao cấp ngành Công an cầm đầu, càng khiến người dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong chống tham nhũng; tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm, dù ở bất cứ cương vị nào, đương chức hay đã nghỉ hưu.

Ông Phan Mạnh Toàn, người dân tổ 3, phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh chống các hành vi tiêu cực và vi phạm pháp luật của những cán bộ thoái hóa biến chất để xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh, thượng tôn pháp luật. Sau những vụ việc như thế này sẽ là bài học xương máu cho những cán bộ hư hỏng đã, đang và sẽ bị xử lý.

Ông Hồ Thăng Trừng (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cho rằng, một thiếu tướng công an mà lại đi “bắt tay” với tội phạm đánh bạc là biểu hiện của sự biến chất hoàn toàn. Là một công dân, một đảng viên, vị cán bộ hưu trí đề nghị phải xử lý nghiêm khắc, cương quyết những cá nhân tham gia đường dây đánh bạc, rửa tiền nghìn tỷ này bởi chỉ có xử lý cương quyết người dân mới tin.

Qua theo dõi công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước thời gian qua, ông Phan Quốc Nam, một đảng viên ở thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm xử lý tới nơi tới chốn những cán bộ sai phạm dù ở cấp bậc, chức vụ nào.

Ông Phạm Văn Thanh (ở phường 9, quận 5, TPHCM) coi đây là hồi chuông cảnh tỉnh các cán bộ lãnh đạo, dù ở cương vị nào nếu đã tha hóa đạo đức, vi phạm pháp luật đều bị xử lý đúng người, đúng tội.

Ông Lê Đức Dương (ở đường Lãn Ông, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hy vọng qua như vụ việc như thế này sẽ khiến những người có chức, có quyền phải chùn bước trước những mưu toan lợi dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản của công. “Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản, có trọng điểm. Tiến tới chúng ta cần phải có một hệ thống để quản lý quyền lực, tránh lạm quyền”, ông Lê Đức Dương nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Thọ Đẩu (ngụ phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bày tỏ phấn khởi trước bước tiến mới của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng. Ông cho rằng, những người như ông Nguyễn Thanh Hóa được Đảng cho ăn học và có nhận thức, mà người có nhận thức cao thì phải phạt nặng, có vậy dân mới tin vào Đảng.

Ông Nguyễn Văn Viên ở Quận 9, TPHCM hoan nghênh cách làm rốt ráo, quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong việc bài trừ tham nhũng, cửa quyền, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bất kể cá nhân, tập thể đó là ai, chức vụ to lớn cỡ nào. Từ vụ việc nghiêm trọng như vụ mua bán AVG, vụ đánh bạc và rửa tiền ở Phú Thọ cũng có thể thấy Đảng và Nhà nước quyết tâm thanh lọc bộ máy chính quyền, đảm bảo quyền lợi cho dân, vì dân, không để các cá nhân tha hóa làm mất tài sản của nhân dân, của đất nước./.

