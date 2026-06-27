Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 được tổ chức sáng 27/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần "Không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để văn bản có hiệu lực nhưng chậm đi vào cuộc sống; không để sở, ngành chờ nhau, không để cấp cơ sở lúng túng trong thực hiện Luật Thủ đô năm 2026".

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Vừa hoàn thiện thể chế, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện

Theo ông Vũ Đại Thắng, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, thành phố đã xác định rõ phương châm “vừa hoàn thiện thể chế, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các sở, ban, ngành và địa phương, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung cụ thể hóa các quy định của luật thành các cơ chế, chính sách và nhiệm vụ triển khai cụ thể.

"Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, song với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới và trách nhiệm trước sự phát triển của Thủ đô, thành phố đã hoàn thành một khối lượng công việc đặc biệt lớn, bảo đảm cả về chất lượng, tiến độ và yêu cầu thực tiễn", ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Đặc biệt, HĐND thành phố đã xem xét, quyết nghị một số lượng lớn nghị quyết để cụ thể hóa các quy định của luật; UBND thành phố đã khẩn trương ban hành các quyết định, kế hoạch và văn bản triển khai theo thẩm quyền, tạo đầy đủ cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để các cơ chế, chính sách mới có thể được triển khai ngay từ ngày 1-7-2026.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã và đang triển khai xây dựng và ban hành các quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủ đô (tổng số đến nay đã ban hành 7 quyết định thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố). Các nội dung chính sách tập trung vào tất cả các nhóm lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội: Kinh tế - ngân sách; văn hóa - xã hội; pháp chế; đô thị; khoa học và công nghệ…

Trong từng nhóm lĩnh vực, các nghị quyết, quyết định đã cụ thể hóa nhiều nội dung trọng tâm, như: Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác hiệu quả đất đai; phát triển khu công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội; thúc đẩy tăng trưởng xanh, giao thông xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, nếu Luật Thủ đô mở ra không gian phát triển mới và trao cho Hà Nội những cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá, thì hệ thống các nghị quyết của HĐND thành phố và các quyết định của UBND thành phố được ban hành lần này chính là bước cụ thể hóa kịp thời và đầy đủ ý chí của Luật thành những công cụ quản trị và điều hành trong thực tiễn.

“Đây không chỉ là hệ thống văn bản để tổ chức thi hành luật, mà còn là nền tảng thể chế quan trọng giúp thành phố khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của thành phố không phải là đích đến mà mới chỉ là điểm khởi đầu. Hiệu quả của Luật Thủ đô sẽ không được đo bằng số lượng văn bản đã ban hành, mà bằng những chuyển biến cụ thể trong quản trị, điều hành; bằng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; bằng tốc độ giải quyết công việc; bằng khả năng thu hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu dự Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Đảm bảo triển khai thành công Luật Thủ đô năm 2026

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị ngay sau hội nghị này, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, thống nhất cách hiểu và thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố. Việc quán triệt không chỉ dừng ở nghiên cứu, phổ biến văn bản mà quan trọng hơn là phải hiểu đúng tinh thần của Luật, nắm chắc mục tiêu của từng cơ chế, chính sách; nhận diện đầy đủ những điểm mới, những cơ chế vượt trội, những thay đổi về thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy trình và giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, dễ tiếp cận. Cơ quan báo chí thành phố cần mở các chuyên trang, chuyên mục về Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách mới; các sở, ngành, địa phương phải chủ động hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, tiếp cận đầy đủ và thụ hưởng hiệu quả các chính sách. Sự đồng thuận của xã hội chính là điều kiện quan trọng để Luật Thủ đô nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy giá trị trong thực tiễn.

Thứ hai, tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị này, mỗi sở, ban, ngành, mỗi xã, phường phải khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình triển khai với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Tinh thần chỉ đạo của thành phố là việc gì Luật đã quy định, nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã quy định rõ thì phải chủ động tổ chức thực hiện ngay; không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để văn bản có hiệu lực nhưng chậm đi vào cuộc sống; không để sở, ngành chờ nhau, không để cấp cơ sở lúng túng trong thực hiện.

Cụ thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tiếp tục chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện các nghị quyết, quyết định để cụ thể hóa đầy đủ các cơ chế, chính sách mà Luật Thủ đô giao, bảo đảm hệ thống thể chế của thành phố luôn được hoàn thiện đồng bộ, kịp thời và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ ba, thiết lập cơ chế phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc triển khai Luật Thủ đô sẽ phát sinh nhiều vấn đề mới, nhiều nội dung chưa có tiền lệ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng cơ chế tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp và xử lý nhanh các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để ách tắc kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô và các nghị quyết, quyết định có liên quan; chủ trì xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, xử lý.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá thực chất kết quả triển khai. Việc tổ chức thực hiện Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố phải được theo dõi thường xuyên, đánh giá khách quan, gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả thực hiện phải được đo bằng tiến độ, sản phẩm cụ thể, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo chất lượng tổ chức thực hiện.

UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; kiên quyết chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, thiếu chủ động, thiếu phối hợp hoặc né tránh trách nhiệm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Thứ năm, chủ động bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, nguồn lực và hạ tầng để đưa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô vào cuộc sống. Việc thực hiện thành công Luật Thủ đô không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của hệ thống văn bản mà còn phụ thuộc trực tiếp vào năng lực tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm.

“Tôi yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện cần thiết khác; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những cán bộ trực tiếp tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách mới”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.