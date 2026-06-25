Không để chậm tiến độ, nợ văn bản pháp luật làm phát sinh khoảng trống pháp lý

Công văn nêu, thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế xử lý tạm thời để bảo đảm tính liên tục, thông suốt của hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các văn bản này sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, bảo đảm không phát sinh khoảng trống pháp lý, xét kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 436/BC-BTP ngày 16/6/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng của Đảng về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản thuộc phạm vi quản lý để xử lý các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 01/3/2027; không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, nợ đọng văn bản làm phát sinh khoảng trống pháp lý.

Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các phương án xử lý đối với 508 văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục rà soát, phân loại các nội dung sửa đổi, bổ sung có tính chất tương đồng liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Nghiên cứu, áp dụng phương thức một văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản đối với các văn bản có nội dung liên quan chặt chẽ nhằm bảo đảm xử lý tập trung, đồng bộ, hạn chế việc sửa đổi nhiều lần trong thời gian ngắn; đồng thời tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống văn bản thuộc phạm vi quản lý, chủ động đề xuất phương án hợp nhất, tích hợp, xử lý tập trung các quy định có nội dung tương đồng.

Đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết chưa được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình các kỳ họp năm 2026 của Quốc hội, các kỳ họp còn lại của năm 2026 và đầu năm 2027 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 1/3/2027.

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản, tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành các cơ chế, chính sách được thực hiện theo cơ chế đặc thù, tạm thời; nghiên cứu, đề xuất thể chế hóa các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm, phát huy hiệu quả, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật.

Bộ Tư pháp tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất ngày 25 hằng tháng

Đối với các cơ chế, chính sách đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn nhưng có nguy cơ chưa thể sửa đổi, bổ sung, ban hành trước ngày 1/3/2027, chủ động đánh giá tác động, đề xuất phương án chuyển tiếp hoặc các giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm bảo đảm tính liên tục của hoạt động quản lý nhà nước, không làm gián đoạn việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp và không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Đối với các văn bản chưa đề xuất phương án xử lý, khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Định kỳ hằng tháng, rà soát, cập nhật danh mục, tình hình triển khai, kết quả xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chậm nhất là ngày 20 hằng tháng, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp chung.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án xử lý các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 01/3/2027; ưu tiên thời gian, nguồn lực trong phối hợp góp ý, thẩm định sớm các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung thay thế các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 01/3/2027.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tổng hợp tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là ngày 25 hằng tháng về kết quả xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trước ngày 01/3/2027; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc cần chỉ đạo, xử lý.