Kiên Giang xóa tên 32 đảng viên trong quý I

Chiều 3/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 và đưa ra chương trình chỉ đạo quý 2. Theo báo của Tỉnh uỷ Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, Kiên Giang tập trung quan tâm công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là tăng cường rà soát, sàng lọc để nâng cao chất lượng Đảng viên.

Trong quý 1, các cấp uỷ đảng đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng và 59 đảng viên, tăng 7 tổ chức so với cùng kỳ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời xử lý nghiêm đối với những đảng viên vi phạm. Theo đó toàn tỉnh có 32 đảng viên bị xoá tên, tăng 19 đảng viên so với cùng kỳ và 37 trường hợp xin ra khỏi đảng, tăng 23 trường hợp so với cùng kỳ; đưa 69 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, tăng 42 trường hợp so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang,Tỉnh uỷ Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục nâng lên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Các cấp uỷ đảng đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên, trong đó 20 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 7 đảng viên bị cảnh cáo, 2 đảng viên bị cách chức và 1 đảng viên bị khai trừ đảng do vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí…

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết: Ban thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu kế hoạch.

Triển khai thực hiện thí điểm việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở những nơi có tính chất đặc thù, hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Trung ương; triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ theo kế hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng lên nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực./.