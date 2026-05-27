English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Nhất quán lấy con người làm trung tâm

Thứ Tư, 16:20, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức toạ đàm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, chủ nghĩa xã hội không nên chỉ được hình dung như một mô hình khép kín, mà trước hết cần được tiếp cận từ hệ giá trị cốt lõi hướng tới con người, công bằng, tiến bộ, phát triển bao trùm và thượng tôn pháp luật.

Trên nền tảng đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng đắn; kinh tế thị trường là thành tựu phát triển chung của nhân loại, không phải đặc trưng riêng có của chủ nghĩa tư bản; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là phương thức phát triển rút ngắn để đất nước bắt kịp xu thế tiến bộ của thế giới. 

kinh te thi truong dinh huong xhcn nhat quan lay con nguoi lam trung tam hinh anh 1
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mô hình phát triển của Việt Nam phải nhất quán với quan điểm lấy con người làm trung tâm. Ảnh Đức Mạnh

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mô hình phát triển của Việt Nam phải nhất quán với quan điểm lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng để định hình mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo ông Thắng, lý luận về con đường phát triển của Việt Nam cần được tiếp tục hoàn thiện theo hướng vừa kế thừa các nguyên lý cơ bản, vừa vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đặt vấn đề có ý nghĩa lý luận sâu sắc về tiêu chí và thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. "Đây là câu hỏi lớn không thể trả lời bằng cảm tính hay suy đoán đơn giản, mà cần được nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn khách quan, toàn diện. Việc làm sáng tỏ vấn đề này không chỉ giúp củng cố niềm tin, sự tự tin về lý luận, mà còn tạo cơ sở quan trọng để lý luận tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thực tiễn phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới", ông Thắng nêu quan điểm.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng cần nhận thức linh hoạt hơn về khái niệm thời kỳ quá độ trong bối cảnh đổi mới, đồng thời đề xuất cách tiếp cận “giai đoạn quá độ” để phản ánh sát hơn đặc thù lịch sử của cách mạng Việt Nam. Quá trình quá độ ở nước ta có điểm xuất phát, nội hàm và động lực phát triển khác với mô hình kinh điển, gắn với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo nền tảng vật chất cho sự phát triển.

 GS,TS Nguyễn Ngọc Long cho rằng, kinh tế thị trường là phương thức thúc đẩy lực lượng sản xuất trong điều kiện quá độ, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cần được nhìn nhận và phát huy đúng vai trò. Phát triển kinh tế tất yếu đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế chính trị, đồng thời nhấn mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là yêu cầu có ý nghĩa sống còn nhằm kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa lạm quyền, bảo đảm bộ máy vận hành minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới và cho rằng, việc xác định các mục tiêu, chặng đường và tiêu chí phát triển trong thời kỳ quá độ cần gắn với những chỉ số thực chất về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội, mức sống của nhân dân và năng lực phát triển quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt, yếu tố con người tiếp tục được khẳng định là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực của phát triển. 

kinh te thi truong dinh huong xhcn nhat quan lay con nguoi lam trung tam hinh anh 2
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh Đức Mạnh

Phát biểu tổng kết tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình phát triển theo hướng lấy con người làm trung tâm, phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời chú trọng phát huy những giá trị phát triển phù hợp với điều kiện, bản sắc của Việt Nam.

"Kết quả tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu, xây dựng đề án nghiên cứu bài bản, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về lý luận đối với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cách tiếp cận khoa học, thực tiễn và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới", GS.TS Nguyễn Xuân cho biết.

Minh Thư/VOV.VN
Tag: Hội đồng Lý luận Trung ương thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam GS.TS Nguyễn Xuân Thắng toạ đàm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới hạnh phúc của người dân
Hà Nội thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới hạnh phúc của người dân

VOV.VN - Hà Nội cho biết địa bàn được lựa chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” sẽ bảo đảm tính đại diện, khả thi và có điều kiện phát triển đồng bộ, hạ tầng thuận lợi, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Hà Nội thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới hạnh phúc của người dân

Hà Nội thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới hạnh phúc của người dân

VOV.VN - Hà Nội cho biết địa bàn được lựa chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” sẽ bảo đảm tính đại diện, khả thi và có điều kiện phát triển đồng bộ, hạ tầng thuận lợi, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

4 giai đoạn xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ nay đến năm 2045
4 giai đoạn xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ nay đến năm 2045

VOV.VN - Chiều 21/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

4 giai đoạn xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ nay đến năm 2045

4 giai đoạn xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ nay đến năm 2045

VOV.VN - Chiều 21/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?
Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?

VOV.VN - Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện bộ tiêu chí để triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa lý luận thành thực tiễn tại cấp cơ sở, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả quản trị.

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?

VOV.VN - Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện bộ tiêu chí để triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa lý luận thành thực tiễn tại cấp cơ sở, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả quản trị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội