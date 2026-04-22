Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Lai Châu quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp do ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, bởi sẽ quyết định các nội dung nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển.

Để các nghị quyết được thông qua sát thực tiễn, phát huy hiệu quả, ông Lê Minh Ngân đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến rõ ràng đối với từng nội dung; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm: quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XVI; quy định nội dung, mức chi và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Cùng với đó là các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định mức hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú và chế độ, định mức chi cho các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh... Đây đều là các nội dung quan trọng, cấp thiết đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.