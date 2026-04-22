中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Lai Châu quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ Tư, 11:40, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ họp do ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, bởi sẽ quyết định các nội dung nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp

Để các nghị quyết được thông qua sát thực tiễn, phát huy hiệu quả, ông Lê Minh Ngân đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến rõ ràng đối với từng nội dung; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm: quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XVI; quy định nội dung, mức chi và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Cùng với đó là các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định mức hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú và chế độ, định mức chi cho các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh... Đây đều là các nội dung quan trọng, cấp thiết đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: HĐND tỉnh Lai Châu kỳ họp phát triển kinh tế - xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Động đất với độ lớn 2.5 độ richter ở xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

VOV.VN - Sáng 20/3, một trận động đất độ lớn 2.5 được ghi nhận tại xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu, có độ sâu khoảng 10 km.

VOV.VN - Sáng 20/3, một trận động đất độ lớn 2.5 được ghi nhận tại xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu, có độ sâu khoảng 10 km.

Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lai Châu có thêm 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh và chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội