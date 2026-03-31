Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu

Thứ Ba, 14:57, 31/03/2026
VOV.VN - Sáng 31/3, diễn ra kỳ họp thứ nhất của  HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, tiến hành kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025–2030 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI. Bà Tẩn Thị Quế tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh theo quy định.

Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu bầu kiện toàn bộ máy HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ông Hà Quang Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Tống Thanh Hải, Hà Trọng Hải và Nguyễn Sỹ Cảnh; bầu 14 Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các khu vực nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khẳng định: HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; Tập trung vào 3 khâu đột phá: Hạ tầng giao thông, logistics; Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền hợp lý, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Lai Châu Lê Minh Ngân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu HĐND Lai Châu khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 Hà Quang Trung Chủ tịch UBND Lai Châu kiện toàn nhân sự lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế xã hội chuyển đổi số cải cách hành chính phân cấp phân quyền
Tây Ninh kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới
VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Hùng được 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI. Còn ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tỉnh Đắk Lắk kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới
VOV.VN - Chiều 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

