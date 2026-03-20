Động đất với độ lớn 2.5 độ richter ở xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, sáng nay (20/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2.5 đã xảy ra tại khu vực xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.446° vĩ Bắc – 102.897° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Đây là trận động đất được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.