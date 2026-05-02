中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary

Thứ Bảy, 16:09, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Ngày 30/4/2026, tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với chính quyền thành phố long trọng tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), 50 năm ngày thành phố dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (30/4/1976 – 30/4/2026), và tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế”.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; ông Zoltán Balaicz, Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg; ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cùng đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Hungary và đông đảo bạn bè Hungary.

ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai hungary hinh anh 1
Đại diện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary dâng hoa

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Bùi Lê Thái, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ xúc động khi cùng các đại biểu tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này; nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng tiêu biểu của hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và đặc biệt là tinh thần đoàn kết quốc tế.

Đại sứ khẳng định, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế không chỉ là sự ủng hộ về chính trị mà còn là sự gắn bó về lý tưởng và trách nhiệm chung của nhân loại. Người luôn coi các dân tộc trên thế giới là những cộng đồng có chung vận mệnh, cùng hướng tới những giá trị phổ quát như hòa bình, công lý và phẩm giá con người.

Đại sứ Bùi Lê Thái cũng bày tỏ tri ân sâu sắc tới chính quyền và nhân dân thành phố Zalaegerszeg đã gìn giữ, chăm sóc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua như một phần di sản văn hóa của thành phố và là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam – Hungary.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg, được khánh thành ngày 30/4/1976, là tượng đài toàn thân ngoài trời duy nhất của Người tại khu vực Trung và Đông Âu. Công trình không chỉ ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt khi nhân dân Hungary dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế - giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, Thị trưởng Zoltán Balaicz khẳng định Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của thành phố.

“Việc dựng tượng từ năm 1976 không chỉ là một quyết định mang ý nghĩa chính trị - lịch sử, mà còn là lựa chọn mang tính đạo lý của cộng đồng, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hungary đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chính quyền thành phố Zalaegerszeg sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của công trình như biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc”, Thị trưởng Zoltán Balaicz  nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Tọa đàm về “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế” đã thu hút nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc từ các đại biểu Hungary. Các tham luận khẳng định rằng tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính nhân văn sâu sắc và có giá trị thực tiễn bền vững.

ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai hungary hinh anh 2
Đại diện chính quyền thành phố Zalaegerszeg dâng hoa

Theo đó, đoàn kết quốc tế trong tư tưởng của Người không phải là sự liên kết hình thức, mà là sự gắn kết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đồng thời là sự hợp tác giữa các quốc gia vì mục tiêu chung là hòa bình và phát triển. Người luôn nhấn mạnh rằng các dân tộc chỉ có thể giành thắng lợi khi biết dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hành động vì lợi ích chung của nhân loại.

Các đại biểu Hungary đặc biệt nhấn mạnh rằng trong giai đoạn lịch sử những năm 1950-1970, tinh thần đoàn kết quốc tế đã được thể hiện sinh động qua sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hungary đối với Việt Nam, từ các phong trào quyên góp, ủng hộ vật chất đến sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát, hy sinh của nhân dân Việt Nam, với nhiều cuộc tuần hành ủng hộ Việt Nam với khẩu hiệu “Việt Nam-chúng tôi ở bên các bạn”. Chính tinh thần đó đã góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày nay.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột, bất bình đẳng và chia rẽ, tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nước được khẳng định vẫn giữ nguyên giá trị thời sự.

Các đại biểu cho rằng chỉ thông qua hợp tác, đối thoại và tinh thần trách nhiệm chung, cộng đồng quốc tế mới có thể tìm ra những giải pháp bền vững cho các vấn đề toàn cầu. Các hoạt động kỷ niệm không chỉ là dịp tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn trong tư tưởng của Bác Hồ, đặc biệt là tư tưởng về đoàn kết quốc tế - một di sản tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI; đồng thời, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

* Một số hình ảnh tại chương trình

ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai hungary hinh anh 3
ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai hungary hinh anh 4
ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai hungary hinh anh 5
ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai hungary hinh anh 6
dai_su_tham_karlovy_vary_02_20260429041629.jpg

Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

VOV.VN - Nhận lời mời của Thống đốc Vùng Karlovy Vary, Petr Kubis, ngày 28/4/2026, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa. Tham dự cuộc gặp có Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. 

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tượng đài Hồ Chí Minh Hungary
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc
Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc

Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội