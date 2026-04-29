Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

Thứ Tư, 05:26, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của Thống đốc Vùng Karlovy Vary, Petr Kubis, ngày 28/4/2026, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa. Tham dự cuộc gặp có Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. 

Tại cuộc gặp, Thống đốc Petr Kubis bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Séc thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 1/2025. Ông đánh giá cao tính cần cù, chịu khó, lòng hảo tâm và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam vào phát triển kinh tế - xã hội của Séc nói chung và vùng Karlovy Vary nói riêng, coi đây là hình mẫu hội nhập thành công của cộng đồng người nước ngoài tại nước này.

thuc day hop tac dia phuong va giao luu van hoa viet nam - sec hinh anh 1
Đại sứ Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc Karlovy Vary.

Thống đốc vui mừng thông báo Ban Lãnh đạo vùng và thành phố Karlovy Vary đã quyết định đồng hành cùng các Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu và Séc tổ chức cuộc thi Chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân người Việt toàn Châu Âu trong các ngày 5-6/6 tới tại thành phố điện ảnh nổi tiếng này.

Về tăng cường hợp tác giữa địa phương hai nước, Ông Petr Kubis nhấn mạnh Karlovy Vary rất vinh hạnh ký kết thỏa thuận kết nghĩa với tỉnh Quảng Ninh vào năm 2018; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả và thực chất giữa hai địa phương trên các lĩnh vực hai bên quan tâm để hiện thực hóa nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược.

Chia sẻ đánh giá của Thống đốc, Thị trưởng thành phố Andrea Pfeffer Ferklová bày tỏ cảm kích khi Karlovy Vary được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc thi Chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân người Việt với sự tham dự của các thí sinh gốc Việt đến từ 14 quốc gia Châu Âu; khẳng định thành phố sẽ hỗ trợ tích cực để sự kiện thành công tốt đẹp, góp phần đưa bản sắc văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn nữa với người dân Séc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.

thuc day hop tac dia phuong va giao luu van hoa viet nam - sec hinh anh 2
Đại sứ Dương Hoài Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Thống đốc Vùng và Thị trưởng thành phố Karlovy Vary.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt thành của Chính quyền Vùng và thành phố Karlovy Vary cũng như tình cảm cá nhân của Thống đốc và Thị trưởng dành cho cộng động người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi Cộng hòa Séc là một đối tác quan trọng, cửa ngõ kết nối Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EU) và khu vực Trung Âu; chia sẻ tầm quan trọng, ý nghĩa của các hoạt động hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa đối với quan hệ song phương; nhấn mạnh cùng với việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục… kết nối địa phương và giao lưu văn hóa là những lĩnh vực nhiều tiềm năng mà hai nước cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới. Đại sứ đề nghị Chính quyền Vùng và thành phố ủng hộ việc đưa tiếng Việt trở thành một môn học tùy chọn tại các trường phổ thông cơ sở và trung học trong Vùng.

thuc day hop tac dia phuong va giao luu van hoa viet nam - sec hinh anh 3
Đại sứ Dương Hoài Nam có buổi làm việc với Tập đoàn Moser

Cùng ngày, Đại sứ Dương Hoài Nam có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Tập đoàn Moser, doanh nghiệp chế tác các sản phẩm pha lê hàng đầu thế giới của Cộng hòa Séc có trụ sở tại Karlovy Vary, để hỗ trợ Moser kết nối với các nghệ nhân, nhà thiết kế mỹ thuật cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Việt Nam Séc hợp tác địa phương giao lưu văn hóa
Việt Nam thúc đẩy tầm nhìn chiến lược tại Hội nghị AEMM 25

VOV.VN - Ngày 28/4, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 25 đã diễn ra thành công với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và 27 quốc gia thành viên EU.

VOV.VN - Ngày 28/4, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 25 đã diễn ra thành công với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và 27 quốc gia thành viên EU.

Việt Nam đề cao UNCLOS tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “An toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải”, do Bahrain, Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an đề xuất với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Tổ chức hàng hải thế giới.

VOV.VN - Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “An toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải”, do Bahrain, Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an đề xuất với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Tổ chức hàng hải thế giới.

Việt Nam làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã được các nước thành viên tín nhiệm chính thức bầu làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã được các nước thành viên tín nhiệm chính thức bầu làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

